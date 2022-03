Tours : 200 jeunes réunis ce vendredi dans une marche pour le climat

Plus d'un millier il y a un an, 800 en mai dernier... Et seulement 200 à Tours ce vendredi ! Lycéens et étudiants étaient appelés à manifester un peu partout en France par le collectif Youth For Climate, les Jeunes pour le climat, pour réclamer plus d'écologie dans la campagne présidentielle, et une vraie prise en compte du dérèglement climatique par les responsables politiques.

"On parle beaucoup de consommation, on ne parle pas du climat"

A Tours, le cortège a notamment marqué une pause devant le Mac Do de la rue de Bordeaux, tout près de la gare, pour dénoncer ce que le collectif considère comme un symbole de l'ultracapitalisme. Si ce cortège est moins fourni que lors des dernières marches, les banderoles fabriquées par les jeunes n'en manquent pas moins d'imagination, comme celle de Téophile, un étudiant de 22 ans. "Il y a écrit si la planète était une banque, elle serait déjà sauvée. Je pense en effet qu'aujourd'hui, dans le débat politique avec les élections, on parle beaucoup de consommation, de choses qui sont promises pour baisser le prix de l'essence, alors qu'on ne parle pas du climat et que c'est quelque chose de beaucoup plus important à l'avenir".

C'est nous qui allons principalement en souffrir dans le futur

Joséphine passe le bac cette année et elle a la même impression de ne pas être écoutée par les politiques. "Ça devient vraiment urgent de faire quelque chose pour le changement climatique et j'ai l'impression que rien ne se met en place donc je trouve ça très inquiétant. Surtout pour la jeune génération puisque c'est nous qui allons principalement en souffrir dans le futur".

D'où un sentiment d'injustice pour son amie, Candice. "C'est pas nous qui avons choisi ça, c'est les autres générations qui ont commencé tout ça et ça va être à nous de gérer tout ça, d'organiser des manifestations pour nous plaindre, pour leur dire faut qu'on change !" Tous regrettent d'ailleurs que cette question de l'urgence climatique soit globalement absente des débats de la présidentielle.

La ville de Tours va par ailleurs organiser sa propre action pour le climat ce samedi soir. Elle va éteindre les lumières de la cathédrale et de l'hôtel de ville à 20h30.