L'année 2020 aura été un "trés bon cru" selon les responsable des Restos du coeur pour le pot au feu géant de ce samedi 15 février aux Halles de Tours. L'année prochaine, les Restos veulent frapper fort et faire un "quelque chose d'encore plus festif" pour les 25 ans de l'événement.

Tours : 22.000 euros collectés et plus de 3.300 parts distribuées pour la 24e édition du pot au feu géant

Tours, France

Carton plein pour la 24e édition du désormais traditionnel pot au feu géant de Tours. Ce samedi 15 février sur le marché des Halles, plus de 3.300 parts ont été distribuées au total. Dans le détails, 500 plats chauds ont été vendus mais aussi plus les 2 511 parts de viandes à prendre à emporter et les 331 part de légumes.

Chaque barquette étant à 6 euros la barquette, les Restos du coeur ont récolté 22.000 euros grâce à cette journée. C'est à peu près autant que l'année 2019. "Tout est parti et a 14h nous avons dû refuser du monde" explique le président des Restos du coeur d'Indre-et-Loire, Michel Flamé. "C'est un très bon cru" se réjouit-il.

Il fallait faire la queue pour avoir son assiette. Dès 8h du matin des dizaines de clients venaient chercher leurs barquettes cuisinées avec amour par 27 jeunes des campus des métiers à Joué les Tours.

Le pot au feu géant est cuisiné par 27 jeunes des campus des métiers à Joué les Tours © Radio France - Manon Derdevet

Une grande fête pour la 25e édition en 2021

Les organisateurs prévoient déjà l'édition 2021. Ils aimeraient "quelque chose d'encore plus festif" explique Michel Flamé, pour célébrer les 25 ans du pot au feu géant. Il voudrait notamment faire venir des artistes.

Son rêve ? Pourvoir faire venir les fils de Coluche, le fondateur des Restos du coeur, Romain ou Marius Colucci.

Ils promettent aussi de cuisiner encore plus de parts pour pouvoir satisfaire le plus de Tourangeaux possible.