Pour le cinquième jour de mobilisation à Tours, ils étaient 2200 anti-pass et anti-vax à manifester dans les rues.

Tours : 2200 personnes manifestent contre le pass sanitaire et la vaccination

Le mouvement ne s'essouffle pas. Au contraire, il prend un peu d'ampleur. Malgré la chaleur et les vacances, environ 2200 personnes ont manifesté dans les rues de Tours ce samedi 14 août contre le pass sanitaire et la vaccination. Pour ce cinquième jour de mobilisation, les anti-pass et anti-vax ont défilé à partir de 14h au départ de la place Jean-Jaurès.

Dans une manifestation qui s'est déroulée dans le calme, les désormais traditionnels slogans "Liberté ! Résistance !" et "Le pass sanitaire ? On n'en veut pas !" ont été scandés de nombreuses fois dans les rues tourangelles.