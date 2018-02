Ce samedi se déroule aux Halles de Tours, la 22ème édition du Pot au feu géant au profit des Restos du Coeur. L'année dernière la vente des barquettes avait permis de récolter plus de 15.800 euros. Cette année les organisateurs espèrent dépasser ce chiffre an augmentant les quantités.

La manifestation de solidarité est bien connue des tourangeaux. Ce samedi se déroulera aux Halles de Tours de 8h à 15h (dehors sous un chapiteau et sous le patio) la 22ème édition du Pot au feu géant au profit des Restos du Coeur. Le principe est simple : vous achetez ou consommez sur place des barquettes de pot au feu élaborées par la Cuisine Centrale de Tours, et l'argent récolté est entièrement reversé aux restos du Coeur. L'année dernière, la manifestation avait permis de récolter 15.859,86 euros pour l'association qui aide en Indre-et-Loire 6.000 personnes, soit 1 million 100.000 repas servis. L'argent récolté représente à peine 2% du budget annuel des Restos, mais c'est une aide précieuse précise Maurice Diot, le président des Restos en Indre-et-Loire.

C'est important pour les bénéficiaires, et ça fait aussi du bien aux bénévoles. Ça booste les troupes - Maurice Diot, président des Restos d'Indre-et-Loire

Cette année, les organisateurs (Ville de Tours, Fédération des Bouchers, les Commerçants des Halles de Tours, France Bleu Touraine....) espèrent récolter encore plus d'argent en augmentant les quantités. Cette année une tonne de bœuf sera désossé, précise Mauro Cuzzoni adjoint au commerce à la ville de Tours. Du coup, il y aura aussi plus de légumes à préparer, 2.325 kg de légumes au total. Quinze personnes seront mobilisées pendant 20 heures pour l'épluchage des légumes et la cuisson, 20 personnes pendant 4 heures pour la préparation d'environ 3.000 parts de Pot au feu (2630 barquettes froides et 400 barquettes chaudes).

Le Pot au Feu en chiffres c'est aussi :

150 baguettes

200 parts de tartes