Tours: 450 œuvres aux enchères en ligne pour soutenir les artistes confinés

Les commissaires priseurs tourangeaux Aymeric et Philippe Rouillac mettent aux enchères à partir de ce jeudi 30 avril, en ligne, 450 œuvres. L'argent récolté abondera en partie le fonds #SoutiensUnArtiste destiné aux artistes en précarité.

Aymeric Rouillac dit "c'est une première dans notre profession", le commissaire priseur tourangeau est l'initiateur de cette vente aux enchères en ligne exceptionnelle avec le CCCOD de Tours (Centre de Création Contemporaine Olivier Debré), le magazine Artension, la fondation Taylor et le festival Puls'Art. "Actuellement, dit Aymeric Rouillac, les galeries, les salons, les foires sont interdits or c'est là que les artistes vendent leurs œuvres. En France, les plasticiens n'ont pas droit au chômage et le statut d'intermittent d'exposition n'existe pas".

Pour venir en aide à ces artistes dont une majorité, ceux qui n'ont pas la chance d'être célèbres, doivent parer eux aussi à des dépenses de première nécessité, la maison des ventes Rouillac met en vente, en ligne, 450 œuvres à partir du jeudi 30 avril 18h00 jusqu'au mercredi 6 mai 15h00. 100 de ces œuvres ont été données par des artistes et des collectionneurs pour que le fruit de leur vente abonde le fonds #SoutiensUnArtiste destiné aux artistes en situation de précarité. Le fonds versera des chèques de 1 000 euros par artiste. L'argent des autres œuvres mises aux enchères reviendra à leurs auteurs mais sans aucun frais à titre exceptionnel.

Fille et loterie, une oeuvre du peintre Mario Murua - Mario Murua

Quels sont les peintres, sculpteurs, photographes qui ont ainsi donné leurs œuvres? La photographe Sarah Moon, le dessinateur Ernest Pignon-Ernest, le peintre Robert Combas, les sculpteurs Coskun et Marc Petit, à titre d'exemple. Les prix de départ pourront aller du plus bas, 50 euros, au plus haut, 10 000 euros. Pour s'inscrire, il faut se rendre sur https://www.rouillac.com/fr/news-2294une_vente_aux_encheres_au_profit_des_artistes_prives_dexpositions