La ville de Tours va bénéficier de 5.000 créneaux supplémentaires en juillet pour délivrer des cartes d'identité et des passeports. Elle a répondu favorablement au plan d'urgence proposé par l'État, afin de raccourcir les délais. Les rendez-vous seront proposés à partir du 15 juin.

Tours : 5.000 créneaux supplémentaires en juillet pour la délivrance des cartes d'identité et des passeports

Des mois d'attente ! Actuellement, les Tourangeaux doivent prendre leur mal en patience pour renouveler leur cartes d'identité ou leur passeport. Face à ces difficultés, l'État a proposé un plan d'urgence auquel la ville de Tours a répondu favorablement. Un Centre temporaire de recueil de demandes va donc ouvrir durant tout le mois de juillet. Dix dispositifs seront installés, ce qui permettra d'ouvrir 5.000 créneaux supplémentaires cet été.

Inscriptions à partir du 15 juin

Ces créneaux seront proposés à partir du 15 juin, via le site de la ville de Tours. Pour garantir autant que possible l'égalité, les agents vont contacter les 1.706 usagers qui ont déjà obtenu des créneaux en septembre, octobre et novembre afin qu'ils puissent avancer s'ils le souhaitent leur rendez-vous. Pour assurer ce dispositif temporaire, la ville va recruter vingt personnes en CDD.