Entre 7.600 et 10.000 personnes pour la mobilisation du 1er mai à Tours

"Si on a 3.000 manifestants, ce sera un déjà un bon premier mai". Eh bien, c'est au-dessus des espoirs exprimés ce matin sur France Bleu Touraine par Cyril Bodier, le leader de la CGT en Indre-et-Loire. Ils sont entre 7.600 selon la police, et 10.000, selon les syndicats, à avoir battu le pavé dans les rues de Tours, pour la mobilisation du 1er mai.

ⓘ Publicité

Une mobilisation unitaire, en forme de contestation à la réforme des retraites, s'est déroulé dans la calme et la bonne humeur. Hormis la façade du magasin Monoprix aspergée d'un peu de peinture jaune, il n'y a pas eu de débordements majeurs pendant la manifestation. En revanche, à l'issue de la mobilisation, la préfecture d'Indre-et-Loire a indiqué qu'un petit groupe avait quitté le parcours déclaré pour former un cortège sauvage. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes, selon nos confrères de la Nouvelle République.

Petite nouveauté par rapport aux années précédentes, il y a eu beaucoup de bruit de casseroles. Ces "concerts" accompagnent désormais chaque mouvement de colère envers le gouvernement.

Une tourangelle soutenant les manifestants, avec une casserole, depuis sa fenêtre © Radio France - Boris Compain

Forte présence des salariés de SFK

La CGT était le syndicat le plus représenté dans le cortège. Du côté secteur privé, une fois de plus, ce sont les salariés de l'entreprise SKF, à Saint-Cyr-sur-Loire, qui étaient les plus nombreux.