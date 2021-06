Tours : 700 manifestants pour la "marche des libertés" ce samedi après-midi

Militants politiques et syndicaux, activistes écolos et associatifs, ou encore simples citoyens... La "marche des libertés" a réuni 700 personnes selon la police dans les rues de Tours, ce samedi après-midi. Une manifestation nationale pour dénoncer la montée de l'extrême-droite et des lois "liberticides".

Parti à 16h de la place Jean-Jaurès, le cortège s'est dirigé vers la rue Nationale pour rejoindre les Halles, et revenir ensuite devant l'Hôtel de Ville. La manifestation s'est déroulée dans le calme, sans aucun incident.

Au total en France, 140 "marches des libertés" étaient organisées, réunissant quelque 150.000 personnes, selon les organisations syndicales.