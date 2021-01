Tours : 600 personnes contre la loi de sécurité globale ce samedi

Ils sont de moins en moins nombreux, mais toujours mobilisés. 600 personnes ont manifesté ce samedi après-midi, dans les rues de Tours, contre le projet de loi de sécurité globale. Comme il y a deux semaines, il y avait deux cortèges en un : les syndicats en tête, avec 150 manifestants, et 450 jeunes teuffeurs, fermant la marche.

"Pour notre quotidien et notre avenir"

Parmi les manifestants, des étudiants étaient également présents, notamment à l'appel de la branche étudiante du syndicat Solidaires. L'Union des étudiants communistes (UEC) est aussi très mobilisée contre le projet de loi. "Quand on voit que d'un côté, notre droit de manifester et de contester est attaqué, et que de l'autre côté, nos conditions de vie sont précarisées, bah on a besoin de se défendre sur tous les fronts et d'être unis entre les différentes luttes", estime Aurélien, étudiant et membre de l'UEC. "C'est un ras-le-bol général. Tous les jours, nos conditions sont attaquées. On doit se défendre tous ensemble, pour notre quotidien et notre avenir", ajoute Louis.

La manifestation, partie à 14h30 de la place Jean-Jaurès pour y revenir, s'est déroulée sans incident.