Tours : 75 œuvres d'art mises aux enchères ce vendredi au profit des enfants ukrainiens

Tours accueille ce vendredi une vente aux enchères au profit des enfants d'Ukraine. 70 artistes, tourangeaux, français mais aussi étrangers, ont donné chacun une ou plusieurs œuvres en faveur de la cause. Une initiative de l'association des maires d'Indre-et-Loire et du conseil départemental. Au total, 75 œuvres, peintures ou sculptures, sont proposées à la vente.

75 oeuvres mises en vente au profit des enfants ukrainiens

Dont le tableau de Grégory Cortecero, sur lequel on voit un moine habillé aux couleurs de l'Ukraine prier, ou pleurer selon certains. Ce tourangeau l'a peint quelques jours après l'invasion du pays. "Ça m'a beaucoup heurté cette histoire et j'ai voulu peindre. J'ai voulu faire ressortir ce que j'avais, et ce que j'avais en moi, c'était cette prière aussi, ce cri, ces pleurs qu'on a tous en regardant ces images".

Olga Quesney-Pryymak a donné un tableau sur lequel elle a peint un bébé chimpanzé. Cette ukrainienne y voit également un lien avec la guerre qui fait rage dans son pays. "C'est un animal qu'on essaie d'exterminer pour profiter de ses terres, pour profiter du pétrole, etc. Donc je trouve que cette image, elle a un lien avec l'Ukraine. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on veut juste nous exterminer parce qu'on est ukrainien et parce que sur notre terre on a le malheur d'avoir le gaz".

Les enfants, ils n'ont pas à subir ça

Elle qui est installée en Touraine depuis trois ans prend régulièrement des nouvelles de ses proches restés sur place. Pour elle, ce n'est pas un détail si cette vente aux enchères est destinée aux enfants ukrainiens. "Les enfants, ils n'ont pas à subir ça. J'estime que les enfants aujourd'hui, qui ne rêvent pas d'ordinateur, de jouets ou de quelque chose, qui rêvent de rester vivants et qui rêvent d'avoir leur papa qui va revenir vivant, ce n'est pas normal".

Pour ne pas oublier la guerre

Car si l'Ukraine a déserté un peu la Une de l'actualité française ces dernières semaines, en raison du contexte électoral, la guerre y fait toujours rage. Olga Quesney-Pryymak ne veut pas qu'on l'oublie. "Je n'aimerais pas que les gens croient que tout va bien. Parce que la guerre en Ukraine aujourd'hui, ce n'est pas que le Donbass. En Ukraine on bombarde tous les jours, et toute l'Ukraine".

Les organisateurs espèrent récupérer 30, 40, voire 50.000 euros. Ils assurent qu'il y en a pour tous, même pour de plus petits budgets. Les premières mises à prix sont à 50 euros. Les 75 œuvres, peintures ou sculptures, sont exposées de 10h à 17h à l'Hôtel consulaire du Conseil départemental, rue Jules Favre à Tours. Elles seront ensuite mises aux enchères à partir de 18h. Les bénéfices iront à l'UNICEF et à l'association Touraine Ukraine pour aider les enfants ukrainiens.