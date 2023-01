Tours : 80 personnes ont célébré la nouvelle année autour d'un réveillon solidaire

Partager le repas de la Saint-Sylvestre, faire des rencontres, rire, danser, chanter c'est tout le programme du réveillon solidaire du Secours Populaire. Après trois ans d'absence à cause de la crise sanitaire il a fait son grand retour ce 31 décembre 2022. 80 personne se sont ainsi retrouvées à l'espace Tonnelé à Tours pour clore ensemble la page 2022 et ouvrir celle de 2023.

"La solidarité c'est toute l'année dans les mauvais moments mais aussi dans les bons !" (Philippe)

Vers 20 heures la soirée commence et une première salve de petits fours arrive. Ils ont été préparés par les bénévoles ou par les convives eux-mêmes. Dans l'assiette de Philippe il y a : "du pâté en croute, du cake à la carotte, des petits fours, des canapés avec du pâté". Être là est une évidence pour ce bénévole : "la solidarité c'est toute l'année dans les mauvais moments mais aussi dans les bons !".

Le repas affiche complet, "il y avait une grosse demande, simplement pour faire la fête, se retrouver, sortir de chez soi, partager une discussion, rencontrer du monde " confie Nadège, bénévole qui chapote l'évènement.

Chaque invité à apporter de quoi manger ou boire, comme ici les petits fours. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Romain lui n'est ni bénévole, ni bénéficiaire du Secours Populaire. Ce traiteur est venu en famille après sa journée de travail, sur un coup de tête. "Je pense qu'avec l'année que l'on a eue c'était important de pouvoir être là et de pouvoir partager un petit peu. Du coup, on s'est dit : pourquoi pas aller donner un petit coup de main !" . Il partage ainsi ses compétences en cuisine, et il n'est pas non plus venu les mains vides. Romain a apporté un chapon de 4 kilos !

Un repas à la bonne franquette, et surtout : solidaire

En cuisine justement outre Romain, d'autres convives se relaient et s'activent pour tenir la cadence et assurer le service. C'est le cas de François. "On est au four et au moulin" s'amuse-t-il, avant de poursuivre : "on donne un coup de main à tour de rôle en cuisine, à la plonge".

En cuisine les participants du repas se relaient pour réchauffer les plats ou les préparer. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Il faut réchauffer certains plats, en cuisiner d'autres. "Les gens offrent quelque chose. Il y a des rôtis qui ont été préparés en avance et précuits, Là, il y a quelqu'un qui a préparé des cuisses de volailles, la dame là-bas a fait un potage" détaille François qui sourit : "c'est ce que l'on appelle un repas à la bonne franquette et c'est surtout solidaire".

***"*On mange pas ce que l'on a amené, on partage, on goûte ce que l'autre a apporté. C'est vraiment un grand moment de partage" explique Nadège, bénévole qui chapote l'évènement.

"Les gens offrent quelque chose. C'est un repas à la bonne franquette et surtout solidaire" explique François, l'un des participants. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Pendant ce temps dans la salle le réveillon tient toutes ses promesses. Armelle est sur la piste de danse : "c'est la première fois que je m'éclate autant que ça ! Je danse, je m'occupe de mes petites-filles, je danse avec elle" raconte cette bénéficiaire du Secours Populaire.

En salle, la soirée du réveillon tient toutes ses promesses et même Ginette, 80 ans, esquisse des pas de danse ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Cécile attendait avec impatience le retour du réveillon solidaire. Elle apprécie l'évènement pour "l'ambiance", et pour le "partage". Elle est venue en famille avec notamment sa maman, Ginette, 80 ans qui esquisse des pas de danses : "c'est tellement sympa d'être tous ensemble, de s'amuser, ça change les idées avec tout ce qui se passe en ce moment" confie-t-elle.

"C'est tellement sympa d'être tous ensemble !" confie Ginette, venue en famille au réveillon solidaire. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

À minuit, à l'unisson les 80 convives ont célébré l'arrivée de 2023 sous une pluie de confettis. "Tout le monde repart avec le sourire. C'est des étoiles plein les yeux. C'est des souvenirs énormes, plein la tête" se réjouie Nadège.