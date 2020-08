Tours : à l'approche de la rentrée, fort succès des commandes internet de fournitures scolaires

Faire sa liste de fournitures scolaires en quelques clics et récupérer sa commande toute prête, c'est ce que propose le magasin Bureau Vallée de Tours-Nord. Une offre qui séduit de plus en plus de familles.

Fernande Cerjak est la directrice de ce magasin spécialisé dans le matériel scolaire et de bureau, elle constate une hausse du nombre de commandes internet cette année : "On a de plus en plus de commandes en ligne. Je pense que c'est plus simple pour les familles. Elles sont chez à la maison, elles peuvent prendre le temps de regarder et de choisir. Et puis avec le coronavirus, il y a peut-être aussi une appréhension de venir dans les magasins".

Autre critère qui séduit, la spécialisation du magasin par rapport aux grandes surfaces. Alexandra est venue avec sa fille : "On trouve tout ce qu'on veut, c'est de qualité et c'est moins cher."

"Les commandes en ligne ne dépassent pas encore les clients qui se déplacent"

La commande en ligne est simple et permet aussi de réduire le nombre de clients dans le magasin. "Une fois la commande terminée, le client valide et n'a plus qu'à venir récupérer sa commande à l’accueil du magasin. Nos employés se chargent de remplir la liste" explique Fernande Cerjak.

Cependant, le succès des achats en ligne ne rattrape pas encore les courses sur place. "_Les commandes en ligne ne dépassent pas encore les clients qui se déplacent, heureusement. On a environ 30% de commandes sur internet_."