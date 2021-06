Tours : à une semaine des élections, il manque encore 73 personnes pour tenir les bureaux de vote

Les 20 et 27 juin prochains, toutes les municipalités devront organiser les élections départementales et les élections régionales. Ce double scrutin nécessite d'avoir plus de monde que d'habitude pour tenir les bureaux de vote. A Tours, il faut trouver environ 600 personnes chaque dimanche, soit pour être assesseur, soit pour être président de bureau de vote. Malgré un appel aux bonnes volontés lancé il y a plusieurs semaines, huit jours avant le premier tour, il manque encore au moins 73 personnes pour que les opérations de vote puissent se dérouler normalement : "Il nous faut sur chaque bureau de vote au minimum cinq personnes pour ouvrir et permettre le bon fonctionnement des élections. Pour l'instant, on ne les a pas. D'autres villes rencontrent les mêmes difficultés" explique Annaëlle Schaller, l'adjointe au maire de Tours chargée des élections.

"La situation est critique. Si nous n'avons pas suffisamment de personnes, certains bureaux de vote pourraient ne pas ouvrir mais évidemment, on va tout faire pour éviter ça" Annaëlle Schaller

Pour participer, il suffit de remplir le formulaire qui se trouve sur le site internet de la ville de Tours. Il est préférable de s'inscrire pour la journée, mais il est aussi possible de venir en renfort des demi-journées pour permettre aux autres assesseurs de faire des pauses. Annaëlle Schaller espère que suffisamment de citoyens répondront à cet appel aux bonnes volontés : "On a tous envie de dimanches ensoleillés, de belles sorties en famille ou entre amis, mais il faut que 73 personnes au minimum se disent que les élections sont en jeu et qu'il faut qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions".