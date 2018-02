L'association Résistance à l'Agression Publicitaire a relayé samedi 3 Février, l'appel à mobilisation contre "l'envahissement de notre quotidien par les écrans publicitaires" ! Une quinzaine de personnes a participé à une action de recouvrement d'un panneau publicitaire dans le quartier des Deux Lions à Tours Deux-Lions.

Pour l'associations Résistance à l'Agression publicitaire ces publicités sont une pollution visuelle et lumineuse qui a des répercutions sur la faune et la flore. Elles augmentent les risques d’accidents. Elles amènent à plus de gaspillage et ont un impact accru sur l’environnement. Sans aucun consentement de notre part, les panneaux, équipés de caméra et connectés à internet, pourront ensuite transmettre nos données personnelles à l’afficheur qui va pouvoir les revendre.