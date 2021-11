Tours : la romancière Amélie Nothomb fait un carton à la librairie La Boîte à Livres

Ce mercredi 10 novembre, l'écrivaine Amélie Nothomb était invitée par la librairie La Boîte à Livres, pour une séance de dédicace de son livre "Premier Sang". Un ouvrage récompensé il y a une semaine par le prix Renaudot et qui connaît un véritable succès en librairie.

Une humanité proche de la perfection

Sacha, 25 ans, étudiante à la faculté de sociologie de Tours a séché les cours pour venir à la dédicace. Après cinq minutes d'échanges avec Amélie Nothomb, elle en ressort les larmes aux yeux. "C'est mon autrice préférée et j'aime plus largement dire que c'est mon humain préféré. Elle dégage une humanité qui est un peu la perfection d'une certaine manière, en tout cas la façon dont je conçois moi-même la perfection".

Une centaine de Tourangeaux étaient présents pour la séance de dédicaces à la boîte à livre. © Radio France - Jean Rinaud

Tours est une ville qui a énormément compté dans ma vie affective

En une après-midi, une centaine de Tourangeaux comme Sacha se sont succédés pour échanger avec la romancière, très attachée à ses lecteurs et en particulier à ceux d'Indre-et-Loire. "Je ne peux pas rentrer dans les détails de ma vie privée mais je vous assure que Tours est une ville qui a énormément compté dans ma vie affective, donc revenir à Tours est quelque chose d'énorme pour moi", affirme Amélie Nothomb.

Des échanges vieux de 18 ans avec certains lecteurs

Amélie Nothomb qui est réputée pour échanger par écrit avec ses plus fidèles lecteurs, en a reconnu plusieurs avec qui elle correspond pour certains depuis 18 ans. "J'ai de très importants correspondants tourangeaux. Mes plus anciennes correspondances tourangelles datent de 2003, puisque la première fois que je suis venue dans la librairie, c'était le 3 octobre 2003. On échange à peu près trois à quatre fois par an pour certains".

J'ai été seule très longtemps dans ma vie, ça répare quelque chose en moi - Amélie Nothomb

Des échanges qui sont peut-être le fruit de l'inspiration de plusieurs de ses romans. Mais pour Amélie Nothomb, c'est surtout le moyen de combler un manque affectif. "Je ne sais pas comment fonctionnent les autres écrivains, mais vous savez, j'ai été très seule très longtemps dans ma vie donc je crois que je mesure mieux que quiconque le prix d'une amitié, d'un lien, et surtout d'un lien qui dure, et les entretenir avec mes lecteurs ça répare quelque chose en moi".

En une après-midi, Amélie Nothomb a dédicacé 65 fois son dernier livre, preuve d'une grande fidélité de la part des lecteurs tourangeaux. Depuis l'annonce du prix Renaudot pour son ouvrage "Premier Sang", la librairie a vendu au total 350 exemplaires du livre.