Tours, France

Attention travaux ! Vous allez rencontrer l'avertissement fréquemment cet été dans la Métropole Tours Val de Loire : 213 chantiers sont en effet prévus pendant les semaines plus "creuses" du 15 juillet au 15 août !

213 chantiers pour un total de près de 14 millions d'euros

Coût total de ces travaux d'été : 14 millions d'euros. Pour ce financement, il y aura un lifting pour le boulevard Heurteloup et la sortie d'autoroute. Un coup de jeune sera aussi effectué sur le boulevard Maréchal Juin. Il y aura un renforcement des défenses naturelles sur la digue, sans oublier le giratoire Porte de Villandry et le très gros chantier du Pont Mirabeau* qui va nécessiter la fermeture de ce Pont pendant au moins 5 semaines.

Le Pont Mirabeau fermé du 15 juillet au 17 août

Le plus gros chantier sera celui du Pont Mirabeau qui nécessitera la fermeture totale du Pont pendant 5 semaines à toute circulation. Bettina Philips est la directrice des infrastructures à Tours Métropole Val de Loire, c'est elle qui va diriger ce chantier : "Cette année, on change les appuis du pont, c'est à dire le lien entre les piles de pont et la structure sur laquelle on roule. Il faut absolument arrêter la circulation car le fait d'avoir des véhicules appuie sur la structure, déplace la structure et il faut que la route soit vide de toute contrainte en poids et en charge. Si la structure même du pont est en béton armé et peut durer une centaine d'années, tous les accessoires tels que les joints de chaussée (refait en 2017), les appuis ont une durée de vie plus limitée de 20 à 50 ans." Les travaux vont consister à soulever de quelques millimètres le tablier du pont pour changer les appuis. Des déviations seront mises en place pour éviter cette zone de travaux

Fil Bleu, SNCF, Vinci Autoroute vont faire en sorte que ça roule !

Avec 213 chantiers en un seul été, cela va forcément créer des inconvénients de circulation. Cela nécessite aussi la coordination de tous les opérateurs des déplacements que ce soit Fil Bleu, la SNCF et même Vinci Autoroutes. Vinci Autoroutes ne fera aucun travaux entre Tours-Nord et Saint-Avertin pour ne pas gêner la déviation mise en place après la fermeture du Pont Mirabeau.

Fil Bleu va devoir aussi faire des travaux sur les rails du tram aux 3 Rivières. Les trajets des bus seront déviés dans les rues en travaux et 10.000 dépliants vont être distribués pour faciliter les déplacements des tourangeaux.

La SNCF va elle aussi faire des travaux sur la ligne Blois, Chambord La Ville aux Dames, seuls 3 trains seront supprimés chaque jour.

Tours Métropole Val de Loire a mis sur son site internet une carte interactive (www.tours-metropole.fr/travaux) des 213 chantiers, en cliquant sur chacun vous en connaîtrez la durée et l'impact mais des solutions de déviation ou d'autres modes de transport vous seront proposés.

*Les autres chantiers dans la ville de Tours cet été : Pont James Joule, Pont Wagner, Pont Auguste-Chevallier, Rue Marcel Dassault/Rue Portalis, Quatres Bornes, Rue Léon Boyer/Rue Giraudeau, Rue du Général Renault, Rue Jolivet,