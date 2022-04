Tours : au marché Saint-Paul, les musulmans tourangeaux préparent les festivités du ramadan

Le vent souffle fort sur les stands ce vendredi 1er avril, il fait à peine cinq degrés, mais les clients sont là. Kenza, d'origine algérienne, est en pleins préparatifs. "On va commencer par faire [une soupe] Harira, c'est le plat pour tous les musulmans, normalement ils font tous ça. Il y a des légumes, des carottes, des tomates...Enfin ça dépend, selon les régions, on la fait différemment."

Un plat traditionnel : la soupe Harira

Rania, d'origine marocaine, ne la cuisine pas de la même manière : "avec des pois chiches, de la viande, de la sauce tomate." Elle fait la queue chez le boucher halal : "J'achète du bœuf, de l'agneau, je change en fonction des jours." Dans quelques heures, elle va se mettre aux fourneaux, pour toute sa famille : son mari et ses trois enfants.

Les premiers jours, on a un peu les yeux plus gros que le ventre, donc on prépare un peu plus que d'habitude.

Abdelkader Bensenouci, le boucher, va faire un bon chiffre aujourd'hui. "Ce n'est pas que les gens achètent beaucoup plus de marchandise, c'est qu'ils achètent pour une quinzaine de jours." Devant son camion, l'ambiance est bonne. "C'est festif, les gens sont joyeux, ils savent que le ramadan approche."

"Un mois béni, mais aussi de bonté"

C'est un mois béni, de jeûne mais aussi de bonté. C'est surtout ça le ramadan, c'est être bon avec les gens.

Du côté des fruits et légumes, on sent quand même les effets de l'inflation. "On vend un peu plus de légumes avec le ramadan, mais ça reste léger, car les prix ont beaucoup augmenté. C'est de plus en plus difficile les marchés."

Abdelkader Bensenouci, boucher halal au marché Saint-Paul, dans le quartier du Sanitas à Tours © Radio France - Juliette Geay

Le retour des grands rassemblements

Cette année, en revanche, la communauté musulmane va pouvoir se rassembler, après deux années perturbées par le Covid. Khaled, 22 ans, est engagé dans la vie associative du Sanitas. "Le premier vendredi du ramadan [le 8 avril], on a décidé de faire un grand repas partagé. Tout le monde est invité, avec 200 personnes maximum. On mange tous ensemble, c'est convivial, c'est familial."

Ce sont les habitants du quartier qui vont cuisiner les plats, grâce à des produits donnés par les commerçants du marché. Ce repas, gratuit, est destiné en particulier aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir ce genre de mets en ce moment. Khaled insiste sur un autre point : "c'est ouvert à tout le monde, on invite les chrétiens, les juifs, les athées." Un autre repas sera organisé le dernier vendredi du ramadan, le 22 avril.

Le jeûne, moins difficile en période de froid

Le ramadan cette année, devrait être plus facile que l'an dernier, selon Khaled. "Il ne fait pas chaud, on ne doit pas résister à la chaleur. Et puis moi je trouve que le ramadan ça fait du bien. Je jeûne en dehors de cette période des fois."

C'est enfin, un grand moment de prière, où les musulmans vont davantage à la Mosquée, et relisent des passages du Coran. L'objectif finir le livre sacré avant la fête de l'Aïd el-Fitr, prévue cette année, le 2 mai.