Tours : avec ou sans covid les partiels rassurent les étudiants

Après les vacances de Noël, les 27 000 étudiants tourangeaux sont désormais plongés dans les partiels de janvier. Des épreuves qui se déroulent sur deux semaines et qui malgré la pandémie, ont été maintenus en présentiel pour l'ensemble des élèves cette année. Un vrai soulagement pour Nina, 20 ans étudiante en licence de biologie. "Les examens sur table, c'est beaucoup plus confortable, car voir des gens travailler ça reste plus motivant que d'être toute seule devant son écran. Il y a la facilité aussi d'être face à une feuille de papier et à ne pas avoir le stress de la connexion qui s'en va, comme lors des derniers partiels à distance".

Pas de pass sanitaire pour passer les épreuves

Pour ce qui est du protocole sanitaire appliqué dans les facultés de Tours , deux places sont libérées entre chaque élève et le masque est obligatoire durant les épreuves. Le pass sanitaire n'est lui pas demandé. Certains professeurs sont tout de même très vigilants, ce qui rassure Edouard, 19 ans, étudiant en licence de mathématiques. "Il y a un professeur en particulier qui met du gel hydroalcoolique sur les mains de chaque élève, il y en a d'autres qui proposent des bouteilles de gel sur chaque table, après c'est aussi à chacun de prendre soin de soi pour essayer de ne pas contaminer les autres. Moi, je ne viens pas en contrôle la boule au ventre, c'est vraiment bien organisé, tout est fait pour nous rassurer".

Certains élèves sont venus aux partiels en étant positif

Les élèves positifs au covid eux ne sont pas autorisés à passer les épreuves et devront donc passer un examen de substitution, mais par peur du rattrapage beaucoup viennent quand même avec le virus selon Marion, étudiante en infectiologie. " il y en a certains qui sont venus aux partiels en étant positif pour ne pas à avoir à passer l'épreuve de substitution. On ne sait pas encore quand elle va être organisée du coup, il y a beaucoup d'incertitudes. En plus nous, on n'a pas de rattrapage, donc ça fait beaucoup d'inconnus et de stress pour les élèves qui ont le covid.". Des partiels qui restent donc une priorité pour les étudiants tourangeaux, quitte à mettre leur santé de côté.