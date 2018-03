La mobilisation des avocats se durcit à Tours contre la réforme de la justice. Ce vendredi, les avocats du barreau de Tours appellent à une journée de grève au Tribunal de Tours pour dénoncer une "déshumanisation" de la justice. Les magistrats et greffiers sont invités eux aussi à se mobiliser. D'autres actions sont d'ores et déjà annoncées pour la semaine prochaine, avec deux nouvelles journées de grève les mercredi 4 et jeudi 5 avril. Toutes les consultations gratuites sont aussi suspendues. La conférence des bâtonniers estime que la réforme du gouvernement, présentée seulement le 9 mars dernier, est motivée uniquement par des considérations budgétaires et qu'elle va créer des déserts judiciaires. Les avocats qui parlent de simulacre de concertation annoncent une manifestation nationale le 11 avril prochain.