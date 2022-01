Avoir 20 ans en 2022 à Tours : "À 20 ans je n'arrive pas à manger à ma faim"

Avec la crise sanitaire, le début d'étude n'a pas été facile pour les nombreux étudiants âgés de 20 ans en 2022. Outre les cours en distanciel et le poids du confinement, beaucoup ont aussi fait face à de grandes difficultés financières pour financer leurs études et leur logement, du fait de jobs étudiants de plus en plus rare.

Des problèmes financiers qui n'en finissent plus

Coralyse, étudiante au CFA ne s'en sort plus financièrement Copier

En Touraine, c'est le cas de Coralyse. Elle qui a quitté son cocon familial à 17 ans pour une vie étudiante qu'elle pensait idyllique. Aujourd'hui âgée de 20 ans, elle est en 2eme année de BTS esthétique au CFA de Joué-lès Tours. La jeune étudiante ne s'en sort plus financièrement et vit un véritable cauchemar. "Financièrement, c'est hyper compliqué, car je ne touche aucune aide. Mes parents ne m'aident pas et malheureusement le salaire de l'alternance n'est pas assez élevé pour m'en sortir convenablement. J'ai perdu énormément de poids car je ne peux pas manger à ma faim. Aujourd'hui avec le Covid, c'est très compliqué de trouver des jobs étudiants. Et même pour trouver mon alternance, ça a été le parcours du combattant", insiste la jeune fille.

à lire aussi Tours : avec ou sans Covid, les partiels rassurent les étudiants

À 20 ans, Coralyse est diagnostiquée dépressive

Face à ses dettes et pour payer ses études, Coralyse va devoir faire un prêt à la banque, seule solution pour s'en sortir. Un stress énorme pour la jeune fille qui, à 20 ans, est tombée en dépression suite à cette situation. "j'ai été diagnostiquée dépressive il y a plusieurs mois à cause de ça. Entre les cours, le boulot, la vie privée et le Covid, faire les demandes d'aides, c'est une charge mentale énorme. Je regarde plusieurs fois par jour mon compte en banque, même en classe, régulièrement je tombe en interdit bancaire. En fait je pense tout le temps à ça. À 20 ans, je n'aurais jamais pensé en arriver là, et je ne le souhaite à personne, vraiment…"

Une vie étudiante balayée par le covid

Manon regrette de ne pas avoir goûté à la vie étudiante Copier

Outre les difficultés financières, beaucoup d'étudiants sont aussi frustrés de ne pas avoir encore goûté à la vie étudiante et au plaisir de la fête. Un fantasme qui a été stoppé net par le Covid ainsi que la succession de confinement et le variant Omicron. Aujourd'hui la fête est associée à la crainte permanente d'attraper le virus selon Manon, 20 ans, étudiante en licence de biologie à Tours. " 20 ans, c'est le bel âge, c'est quand on sort, quand on fait la fête, quand on ne compte pas nos heures de sommeil, on revient le lendemain matin, on est fatigué. Là, ce n'est pas du tout pareil, on a la pression de ne pas sortir pour ne pas attraper le Covid même si on est vacciné vu qu'on peut quand même l'avoir. C'est très difficile".

Pour Manon, chaque sortie en boîte ou dans un bar, c'est la peur d'attraper le covid et de le transmettre à sa famille. © Radio France - Jean Rinaud

Je n'ai fait aucune nouvelle rencontre

Pour Manon ce manque de vie sociale se traduit aussi par un isolement de plus en plus difficile à vivre. " J'ai l'impression que je n'avance plus. Certes, j'avance au niveau scolaire mais ma vie sociale à côté n'avance pas. Depuis 2 ans, je n'ai fait aucune nouvelle rencontre. Et les seules fois où je sors dans les bars ou en boîtes de nuit je suis stressée, la peur d'attraper le Covid et de le transmettre. En tout cas ce n'est vraiment pas ce que j'aurais souhaité pour mes 20 ans".

La présidentielle, première étape d'un avenir meilleur ?

La présidentielle suscite-t-elle un intérêt chez les jeunes Tourangeaux? Copier

Avoir 20 ans en 2022, c'est aussi voter pour la toute première fois à l'élection présidentielle. Recevoir sa carte électorale, aller à l'isoloir, un moment longtemps symbolique mais qui aujourd'hui ne représente plus grand-chose pour ces jeunes Tourangeaux fatigués par la politique actuelle. "J'ai l'impression que les politiques ne changent pas grand-chose dans les problématiques actuelles comme l'écologie. On attend des actes, pas des grands discours", soupire Cléo étudiante en biologie.

Impossible de voter Eric Zemmour, rien que pour ses propos misogynes

Même son de cloche pour Marius qui considère que voter lors de cette élection ne servira qu'à faire barrage à certains candidats. "Ce ne sera pas un vote de conviction, ce sera plus un vote pour empêcher de faire passer des gens. C'est sûr que ça, ça ne motive pas vraiment à aller voter". Car si pour la majorité le candidat idéal n'est pas encore trouvé, beaucoup comme Manon savent déjà pour qui ils ne voteront pas. " Impossible de voter pour Eric Zemmour ! Déjà rien que ses propos misogynes... Il est fou, il sort d'une grotte, comment on peut avoir des propos comme ça en 2022 ? Ce n'est pas possible".

On est complètement laissé de côté

Nina, elle, aimerait tout simplement que les jeunes soient beaucoup plus représentés dans le débat politique. "On est complètement laissé de côté. On parle des lycéens, des collégiens, des écoles primaires, mais jamais de la fac. C'est blessant de ne pas être considéré" concède l'étudiante en deuxième année de licence de mathématiques. Selon un sondage IFOP, plus de la moitié des 18-30 ans envisagent de ne pas aller voter pour la présidentielle.