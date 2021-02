Tours : Axel, 19 ans, participe ce week-end au concours du meilleur apprenti de France en charcuterie

Un tourangeau de 19 ans, Axel Chamblet, va concourir ce week-end à Paris pour le concours du meilleur apprenti charcutier de France. Il est ouvert chaque année aux jeunes de moins de 21 ans et sous contrat d'apprentissage.

Parmi les 20 candidats en lice, on trouve donc Axel, un habitant de Saint-Pierre-des-Corps. Il fait son apprentissage au CFA de Joué-les-Tours et à la charcuterie Goulay à Tours. "C'est vrai qu'il y a de la pression, mais grâce au soutien de mon patron, je me sens en confiance" explique Axel. "Il faut être organisé mais je me sens prêt. Je pense avoir le mental, surtout pour une finale".

L'épreuve pratique dure 2 fois 10 heures, et le titre de MAF peut être décerné à 3 gagnants minimum et dans la limite de 5 gagnants maximum.

Pour les épreuves, 3 pièces charcutières sont à cuisiner :

UNE TERRINE DE MOUSSE DE FOIE DE PORC AUX MORILLES

DEUX SAUCISSONS CUITS DE PORC ET CANARD

UN PATÉ CROUTE DE COCHON AUX FRUITS SECS (pruneaux, abricots, figues)

Les résultats seront connus lundi en début d'après midi.