Tours : bientôt des zones non-fumeurs devant certaines écoles

Devant certaines écoles de Tours, il sera bientôt interdit de fumer à l'entrée et à la sortie des élèves. La mairie va lancer une expérimentation à la rentrée prochaine. A Charles Péguy, Victor Hugo, Saint Exupéry, Croix Pasquier et Simone Veil.

A l'école Simone Veil de Tours Sud d'ailleurs, ce sont les enfants eux-mêmes qui en ont fait la demande via le conseil des enfants. Régulièrement, deux délégués par classe, quatorze élèves au total, se réunissent pour décider d'actions concrètes à mettre en place au sein de l'établissement.

Les enfants de Simone Veil, demandeurs de la zone non-fumeurs

Devant l'école bientôt, il y aura donc un nouveau panneau "ne pas fumer". Comme ses autres camarades, Imène, en CE2, a décidé de cette future zone non-fumeur, après un incident survenu sur le parvis : "Il y en a qui ont jeté des cigarettes mal éteintes dans la poubelle, donc il y a eu un incendie".

Un incendie vite maîtrisé par le gardien, mais qu'importe pour elle et son copain Zacharie. "Déjà c'est pas bien pour nos poumons, c'est pas bien pour tout le monde. C'est pas du bon air, c'est pas de l'air pur".

"Il y a déjà bien assez de pollution" - Une maman

Cette maman est fumeuse, mais elle approuve. "C'est une bonne idée. De toute façon, à côté des enfants, même les mégots de cigarettes, c'est pas très hygiénique. Les enfants, ils peuvent y toucher. Et la nicotine, leur faire respirer... il y a déjà bien assez de pollution, donc on va éviter".

Ce qui compte aussi pour la directrice Sabrina Jacquet, c'est que les enfants se sentent écoutés. "On sème des petites graines. On sait que comme ça vient d'eux, forcément ils vont se sentir impliqués. C'est comme pour les adultes, tout ce qui est imposé passe beaucoup moins bien que ce qui vient d'une réflexion et d'un échange. Les élèves, ils sont pris au sérieux. Ce sont de futurs citoyens". Eux se disent d'ailleurs prêts à commencer l'expérience dès que possible.