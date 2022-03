Tours bleues sauvées au Wiesberg à Forbach : "les bailleurs n'ont pas souhaité reloger les habitants"

"La logique des bailleurs n'est pas en concordance avec la politique de la municipalité", justifie Alexandre Cassaro, le maire de Forbach. Invité sur France Bleu Lorraine, il a pu revenir sur ce changement de cap pris par la commune. Onze des fameuses tours bleues du quartier du Wiesberg seront finalement sauvées, après avoir été menacées par un plan de rénovation urbaine de l'Anru. Seules les 4 tours Dahlias seront détruites.

Désaccord sur le projet

"Je souhaitais que les habitants du Wiesberg soient relogés dans leur quartier", ajoute Alexandre Cassaro. Or, selon l'élu, les bailleurs sont revenus sur ce projet : "ils souhaitaient construire du logement social au centre-ville et de construire des logements à haut-niveau de loyer, ce qui sous-entendait que les habitants du Wiesberg n'étaient pas les bienvenus dans leur quartier. Les bailleurs n'ont pas souhaité relogé les habitants".

Rénover les logements

Un regret pour le maire qui ne souhaitait pas déraciner les habitants et qui en avait même pris l'engagement. "Le Wiesberg doit rester un quartier familial. Il doit garder un taux d'équipement important, avec un des groupes scolaires les plus importants de Moselle, des équipements sportifs, socio-culturels. Et le projet Anru doit être celui des habitants."

Alors que faire ? "Enlever les 4 tours des Dahlias", répond le maire dans un premier temps. "Elles ont été déjà évacuées et murées à cause de problèmes de squats et de délinquance." Et par la suite : "je souhaite que les bailleurs s'engagent à réhabiliter ce patrimoine afin qu'il soit mieux isolé, que l'on puisse aménager des balcons". Pour l'heure, aucune garantie n'est mise sur la table. Le calendrier contient une entrevue avec le comité de l'Anru dans les prochaines semaines, pour valider les nouvelles orientations, "et faire en sorte que les acteurs puissent s'engager".