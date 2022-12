Tours : comment éviter les accidents de la route pendant les fêtes ?

Quand on conduit, on ne boit pas... ou pas trop. C'est ce que rappelle l'association prévention routière avec l'opération "Bien rentrer", #bienrentrer. A l'approche des fêtes, des stands étaient déployés un peu partout en France, dont Tours à l'Heure Tranquille et au marché de Noël de Saint-Avertin. Le but était de refaire de la prévention sur l'alcool au volant.

Et tout ça, de manière ludique.

ⓘ Publicité

Le stand de prévention routière avait prévu deux animations pour sensibiliser les passants. D'abord, un parcours avec des lunettes qui troublent la vue reproduisant les effets de l'alcool sur le cerveau. Il fallait passer entre des plots et passer des obstacles... Ca tanguait un peu pour Thibault et Grégory, deux amis qui ont tenté l'expérience, "c'est super dur ! je pourrais pas conduire avec ça."

Attention aux doses

La deuxième activité est tout aussi intéressante : des verres sont disposés sur le stand. Bronte Horner, la responsable du stand explique le principe, "avec de l'eau, il faut remplir ces verres de la même manière que vous le feriez chez vous avec du vin". Les deux amis s'y collent, puis comparent avec les "doses-bar". A ce moment, la responsable reprend, "on se rend compte, qu'on boit de plus grosses quantités chez nous que dans un bar ou un restaurant."

L'association de Prévention Routière avait un verre doseur pour comparer les "doses-bar" aux "doses-maison". © Radio France - Laurette Puaud

A l'approche des fêtes, ce stand permet de sensibiliser aux dangers de l'alcool, mais rappelle aussi les solutions : il faut désigner un "sam", "le capitaine de la soirée", prendre les transports en commun lorsqu'on a bu, réserver un taxi ou un VTC ou encore dormir à l'endroit où nous festoyons. Des éthylotests étaient également distribués aux passants.