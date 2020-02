Tours : commerçants et habitants satisfaits par le début du réaménagement de l'avenue Grammont

L'avenue Grammont à Tours fait peau neuve. La première phase des travaux de réaménagement qui avait démarré en avril 2019 s'est terminée à la fin de l'année. Elle concerne la partie Est-Ouest située à hauteur de la place Michelet et son église Saint-Etienne : le secteur Michelet, Comte, Grecourt, Origet et Salengro.

Ces travaux ont concerné les trottoirs mais aussi le stationnement automobile. Ils ont également permis notamment la mise en place de 220 mètres de pistes cyclables et la suppression des contre allées.

Des travaux de grande ampleur qui doivent permettre selon la mairie et la métropole de changer l'image de l'avenue. En marchant sur les pavés en calcaire installés sur 2 700 mètres carrés et ces larges trottoirs, le contraste est frappant avec le bitume noir et les contre allées sur une très grande partie de l'avenue.

1,7 million d'euros pour la première phase des travaux

Vincent Maillard, directeur du service circulation voirie du secteur de Tours à la métropole, a supervisé cet aménagement. "On est partis de l'aménagement qu'on avait déjà réalisé place de Châteauneuf à Tours qui avait eu énormément de succès" raconte-t-il. "On a fait un aménagement similaire avec des pavés calcaire qui mettent en valeur les façades et le résultat est très positif : végétalisation, mise en valeur des espaces pour créer des terrasses commerciales et cheminement doux facilité" détaille Vincent Maillard.

Coût total pour cette première tranche de travaux : 1,7 million d'euros pris en charge par Tours métropole, la ville de Tours mais aussi en partie par la région Centre-Val de Loire. Le budget global estimé pour l'aménagement de l'avenue Grammont s'élève à 6 millions d'euros.

L'espoir de plus dynamisme selon des commerçants de la place Michelet

Si certains Tourangeaux se plaignent de ces pavés qui ne sont, selon eux, pas pratiques pour les vélos mais aussi des pistes cyclables "pas assez clairement définies", ce réaménagement satisfait globalement les commerçants. Certains, place Michelet ont même créé une association depuis la fin des travaux.

Selon eux, cela va redynamiser le quartier. Léa Fontaine est cogérante du restaurant le P’tit Mich’ et est présidente de l'association "le renouveau de la place Michelet" : "On a gagné en terrasse, en capacité, en visuel et en dynamique. Tout le monde a eu, ne serait-ce qu'un peu, une hausse du chiffre d'affaires donc les chiffres montrent que ça a marché. Malgré la baisse pendant les travaux" explique la restauratrice.

Prochaine phase de travaux attendue entre avril et décembre 2020

Du côté des riverains, si beaucoup regrettent la "longue durée des travaux", ils sont contents des nouveaux travaux : "c'est plus agréable de circuler avec les enfants (...) avant les trottoirs étaient beaucoup moins larges et la sortie d'école par exemple pouvait être dangereuse" raconte Céline, une tourangelle.

Maintenant habitants et commerçants aimeraient un réaménagement plus large sur l'avenue. Une deuxième phase de travaux va commencer en avril. Elle concernera la partie nord qui fait le lien avec la place Jean Jaurès. "Cette phase sera aménagée de la même manière que la phase 2019" confirme Vincent Maillard. Fin des travaux prévue en décembre 2020.