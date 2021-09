Tours : dans le quartier du Sanitas, des portraits géants d'habitants contre sa mauvaise image

Le sourire comme arme. Dans le quartier du Sanitas, 117 portraits ont été affichés sur deux immeubles. Ce vendredi 10 septembre est inauguré le projet "Souriez, vous êtes au Sanitas !" et 8 autres portraits sont affichés sur les murs du centre social Plurielles du quartier. Des portraits d'habitants du quartier, ou d'acteurs de la vie associative du Sanitas pour déconstruire la mauvaise image qui colle au Sanitas.

Cela a été réalisé à l'initiative de la mairie de Tours dans le cadre des "Inattendus", et rejoint le projet d’art participatif Inside Out, lancé par l’artiste français JR en 2011, avec une portée internationale.

« Souriez, vous êtes au Sanitas ! »

Toutes les photos ont été prises par les associations de quartier et un petit collectif de photographes. Le projet met en avant la diversité du Sanitas et cela met du baume au coeur à ses habitants. Ingrid Avertin, de l'association Plurielles, vit au Sanitas depuis 1996, elle n'a pas hésité à se faire tirer le portrait pour représenter une belle image de son quartier. Selon cette habitante, le projet rencontre pour l'instant un franc succès. "Ce qu'on m'a dit depuis qu'ils sont affichés, c'est que voir des gens sourire, ça donne le sourire ! Et c'est bien, car le Sanitas a une très mauvaise image".

Sourire, car il y fait bon vivre : c'est le leit-motiv d'Ingrid qui estime vivre dans une petite ville dans la ville : "il y a plein de choses, plein de professionnels, beaucoup d'associations, ça bouge pas mal, et beaucoup de gens sont sympa. Il n'y a pas que de la délinquance ici. Donc oui on sourit pour ce projet. On est content de vivre ici, ce serait même dur de partir, on a tout à proximité".

"Les gens pensent qu'au Sanitas, il n'y a que des bagarres et des trafics de stupéfiants, non. Ces sourires, ça montre la joie, on est content de vivre ici" - "Jo", jeune du quartier.

Autre habitant du quartier, "Jo", tient à féliciter le travail de ceux qui ont affichés ces portraits : "ça fait plaisir !" dit-il d'un large sourire, amusé devant tous ces portraits. "Les gens pensent qu'au Sanitas, il n'y a que des bagarres et des trafics de stupéfiants, non. Ces sourires, ça montre la joie, on est content de vivre ici" poursuit le jeune homme. Ces 117 portraits géants, de 135 cm sur 90 cm, tous souriants, Jo ne s'en lasse pas, "ça montre une vraie belle image, on est tous joyeux ici".

Le Sanitas, entre joie et solidarité

La joie est dans le sourire, mais pas que, répond "JP", alias Jean-Pierre, "il y a aussi du sourire à l'intérieur des coeurs, les gens sont solidaires ici". Une solidarité confirmée par Sophie Pécresse, de l'association espace passerelles, l'une des coordinatrice du projet, "sur les 8500 habitants qui habitent le Sanitas, la majorité sont gentils et solidaires".

Pourtant, ces portraits et ces larges sourires ne sont du pas du goût de Bruno, autre habitant du quartier, "ça fait ghetto, ce n'est pas terrible" fustige le vieil homme. Hélas, c'est justement pour déconstruire les préjugés autour du Sanitas que ces portraits ont été affichés, mais surtout pour montrer toute la diversité culturelle du quartier.

Christophe Dupin, adjoint à la culture et à l'éducation populaire à la mairie de Tours salue un projet "très humaniste, avec beaucoup de valeurs, qui tente de déconstruire les préjugés autour de ce quartier".

Projet Inside Out

Tous ces portraits et ces sourires tiennent grâce à de la colle et devraient rester affichés plusieurs semaines, en espérant que la météo ne vienne pas faire sa rabat-joie. Le projet du Sanitas sera ensuite documenté, archivé puis publié sur le site internet Inside Out Project. Inside Out est une plateforme qui aide à rassembler des communautés autour d’un message ou d’une cause, en affichant des portraits dans l’espace public. Ces œuvres d’art participatives, ont donc un impact locale et même à travers le monde grâce aux réseaux Inside Out.