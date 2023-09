Tours : des marquages au sol inspirés des châteaux de la Loire devant des écoles

Le plan de sécurisation aux abords des écoles continue à Tours. Déjà quelques écoles protègent leurs entrées en interdisant ou réduisant la circulation. Cette fois-ci, des marquages de couleurs vives ont été peints sur le sol devant les écoles.

De marquages multicolores qui attirent le regard. C'est le but puisque ça rend l'établissement scolaire plus visible et, selon la mairie, apaise la circulation. Ces peintures sont inspirés par les jardins des Châteaux de la Loire. Pour l'instant, deux écoles de la ville de Tours l'expérimentent, l'école Mirabeau et l'école Ferry Pitard.

Ces aménagements font partis du plan de sécurisation des abords des écoles de la mairie de Tours qui assure que d'autres écoles de la ville bénéficieront aussi de ces marquages.