Tours : de plus en plus de malades mentaux en prison

C'est une information qui vient de l'Observatoire national des prisons (ONP). Selon lui, 17 000 détenus en France auraient des troubles psychiatriques, soit plus d'un quart des détenus sur notre territoire. À Tours, cette tendance a l'air de se vérifier.

Selon les chiffres de l'Observatoire national des prisons, il y aurait donc plus s'un quart des détenus français qui ferait l'objet de troubles psychiatriques. Un chiffre stratosphérique. L'observatoire tire la sonnette d'alarme : ces individus n'ont rien à faire dans les prisons françaises qui souffrent déjà d'une surpopulation à 118 %, mais devraient se faire soigner en cellule psychiatrique spécialisée.

Syndicats scandalisés

Laurent travaille à la maison d'arrêt de Tours et est le responsable du syndicat pénitencier des surveillants (SPS). Pour lui, les chiffres donnés sont exacts : "Les prisons françaises sont devenues fourre-tout. Des prisons dans lesquelles on mélange tout. Il y a des détenus qui ont des troubles psychiatriques. Ils sont là car ils n'y a plus de place dans les endroits spécialisés. Sauf que vu qu'ils sont dangereux, on ne les soigne pas, on les met en prison pour s'en débarrasser. "

Manque de moyens en psychiatrie

Jean-Luc Beck, procureur de la république de Tours a bien conscience de ce problème. Mais pour lui, il faut redonner des moyens au système de santé : "Depuis des années, les lits dans les hôpitaux psychiatriques sont supprimés. Sauf que pendant ce temps-là, les délinquants victimes de problèmes psychiatriques ne diminuent pas et sont toujours aussi dangereux. Donc si on ne peut pas les soigner, je préfère les mettre en prison."