Catherine Binet, Angélique du Coudray et Alice Guy ! Ce 17 septembre la ville de Tours inaugure trois rues portant des noms de femmes, pour plus d'égalité dans l'espace public. Vingt de plus sont à venir. En 2020, seules 4% des rues tourangelles portaient des noms de femmes.

À Tours, les rues portent de plus en plus des noms de femmes

A Tours, vous trouverez ces prochaines années de plus en plus de noms de femmes sur les plaques des rues, places et jardins ! Ce samedi 17 septembre trois sont inaugurées par la municipalité : une place nommée d'après la réalisatrice Alice Guy, une rue du nom de la sage-femme Angélique du Coudray et une autre du nom de la cinéaste Catherine Binet. Le but ? Rendre les femmes plus visibles dans l'espace public alors que seules 4% des rues tourangelles portaient des noms de femmes en 2020.

50 noms en plus issus des votes des Tourangeaux

D'ici fin 2022, 20 noms en plus seront officiellement adoptés par la municipalité. Des idées issues du grand vote La rue est aussi à nous organisé par la municipalité en mars dernier auprès des Tourangeaux et Tourangelles :

la peintre et sculptrice Rosa Bonheur

la peintre impressionniste Berthe Morisot

Anne Frank

la militante pour les droits civiques Rosa Parks

l'artiste Niki de Saint Phalles

la chanteuse France Gall

la chanteuse et compositrice Anne Sylvestre

la danseuse Isadora Duncan

la militante tourangelle Françoise Maral

la chorégraphe Pina Bausch

la volcanologue Katia Krafft

la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto

la pionnière en informatique Ada Lovelace

la médecin Marthe Gautier, découvreuse de la trisomie 21

la médecin Madeleine Pelletier, première femme médecin diplômée en psychiatrie en France

la médecin Maria Montessori, inventrice de la pédagogie bienveillante qui porte son nom

l'autrice et militante Helen Keller

la phisicochimiste Rosalind Fanklin

l'anthropologue Françoise Héritier

la journaliste Paulette Nardal

Seules 55 rues tourangelles portaient des noms de femmes en 2020. Ces 50 noms en plus participent à une augmentation d'environ 45% en deux ans.