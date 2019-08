Tours débute ce lundi les commémorations des 75 ans de sa libération

Tours, France

A Tours, la première libération de l'histoire est en fait intervenue fin août 1944, en l'occurrence celle de Saint Symphorien, ce quartier de Tours Nord qui à l'époque était encore une commune indépendante. Quelques jours plus tard, le 1er septembre 1944, c'est la ville de Tours qui est enfin libérée.

Ce lundi donc, le maire de Tours, mais aussi plusieurs associations d'anciens combattants et de victimes de guerre, ont commémoré ensemble cette première libération. Ils se sont notamment retrouvés au monument aux morts situé à l'entrée de la base aérienne de Tours Nord pour déposer des gerbes, là où 26 tourangeaux avaient perdu la vie début août 44, fusillés par des allemands en déroute. Une cérémonie où on ne ressentait donc pas vraiment l'allégresse de la libération, mais plutôt le souvenir de tous ceux qui ont perdu la vie pour elle.

"Après la Libération, il a fallu panser les plaies" - Jacky Planchard, fils d'un résistant tourangeau

Jacky Planchard est le fils de Louis, dit P'tit Louis, qui officiait dans la résistance à Tours et qui, le 1er septembre 44, avait décroché le drapeau nazi de la Kommandantur située à l'époque au Palais de justice et fait défiler ses hommes devant la mairie. Son père lui a évidemment raconté ces moments de liesse, mais il n'a pas occulté la partie plus sombre de l'histoire, comme ces 26 tourangeaux fusillés à Saint Symphorien quelques jours avant la Libération. "La Libération c'était l'euphorie, mais après l'euphorie, il a fallu panser les plaies. Et de découvrir des charniers comme celui ci, c'est la malheureusement la guerre. Dans les bois, on a retrouvé des cadavres un peu partout. Le 1er septembre, tout le monde était dehors, chantait, mais on a vite pris conscience qu'il y avait eu beaucoup d'exactions de commises".

Continuer à raconter l'Histoire

Et c'est d'ailleurs cette histoire prise dans son ensemble qu'il faut continuer à raconter, selon le maire de Tours Christophe Bouchet. "On ne mesure jamais tous les jours que l'Europe dans laquelle nous vivons, que le pays apaisé dans lequel nous vivons, ne s'est pas construit tout seul. Ces horreurs de la guerre, il faut malheureusement tout le temps les raviver, les redire, car c'est ce qui fonde notre société aujourd'hui". Lui fait d'ailleurs confiance aux moyens de communication modernes pour continuer à faire vivre ce devoir de mémoire auprès des plus jeunes.

Les commémorations de la Libération de Tours vont se poursuivre dans les jours qui viennent. Samedi, à 18h30, il y aura une cérémonie pour célébrer la libération du quartier Fuye-Velpeau. Lundi prochain, 2 septembre, toujours à 18h30, ce sera cette fois la libération de la ville de Tours qui sera célébrée dans le péristyle de l'hôtel de ville. Une cérémonie décalée d'un jour en raison de la braderie, la vraie date de la libération de Tours étant le 1er septembre.