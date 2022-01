Tours : dernières bières chez Les Berthom pour le nouvel an

Devenu un des bars à bières les plus populaires de Tours, l'enseigne Les Frères Berthom est définitivement fermée ce 1er janvier, après 19 ans de bons et loyaux services. Hier, c'était donc la dernière soirée pour les gérants et les habitués venus profiter d'une dernière mousse pour le nouvel an.

Hier, c'était bel et bien la dernière tournée d'Adieu pour "les frères Berthom". Véritable institution pour les nombreux tourangeaux amateurs de mousses, ce bar à bière installé rue du commerce, ferme définitivement ce 1er janvier. Caractérisé par sa musique rock et son grand comptoir en bois, "Les Frères Berthom" sont installés depuis 2002 dans le centre de Tours, de quoi marquer plusieurs générations de Tourangeaux. Les habitués étaient donc présents hier pour la dernière en compagnie des gérants, histoire de faire pression une dernière fois sur les tireuses à bières.

La particularité du Berthom : un comptoir en bois de douze mètres de long. © Radio France - Jean Rinaud

C'est ici que j'ai rencontré mon mari

Accoudé au bord du comptoir en bois, Manu fait partie des habitués de la première heure. " J'ai des amis qui m'attendent pour le nouvel an, mais impossible de ne pas passer pour dire au revoir au Berthom. Quand j'y pense, j'ai passé presque tous les soirs ici. J'ai rencontré plein d'amis, goûté à un panel de bières assez exceptionnel. Et puis l'ambiance me correspondait. Une ambiance de fête teintée de musique rock. C'était une véritable famille". Une famille qui perdure et se renouvelle depuis 19 ans, car ce bar est avant tout propice aux rencontres et ce n'est pas Bettina qui dira le contraire. " C'est ici que j'ai rencontré mon mari ! Il a mis trois ans à m'adresser la parole, mais c'est aussi ça le charme des Berthom, des rencontres magiques que l'on n'oubliera jamais".

Pour la dernière des Frères Berthom, le stock de bière a été épuisé en à peine une heure. © Radio France - Jean Rinaud

Une ambiance digne d'un petit village

Thomas lui a surtout été marqué par le côté atypique du bar, qui en fait un lieu unique en son genre. " Ce bar il a une tête, il a une apparence qui est juste énorme. Il a son grand comptoir, beaucoup de bois, de la pierre, des plantes. Ce sont des matériaux qui sont vivants. Quand on rentre dedans on sent une onde très positive, il y a une âme". Pour Bettina, les Berthom s'apparente surtout à un village familial. "Quand on passe la porte, on a l'impression d'entrer sur une place de village où on va croiser des voisins, des amis, c'est très chaleureux".

La disposition du bar peut faire penser à une petite place de village. © Radio France - Jean Rinaud

60 000 litres de bière pression en un an

Pour sa dernière année à Tours, le bar a tiré en moyenne 60 000 litres de bière pression, 300 fûts de Chouffe, tout en proposant plus de 60 références de bières en bouteille ainsi que 9 bières à la pompe. Durant la soirée, Thierry Subercazes, le patron est partout, lui qui voulait profiter une dernière fois de ses clients avant la fermeture de son établissement, lieu qu'il considère comme sa deuxième maison. "On a toujours essayé de rapprocher les gens dans un esprit de fraternité, de permettre aux gens de communiquer et rester ouvert à tous. Aujourd'hui, on ne vient pas boire une bière dans un bar, on vient chercher quelque chose de convivial tout simplement. Et c'est ce que j'avais essayé d'apporter au Berthom".

Le patron Thierry Subercazes espère retrouver un autre espace afin de redonner vie au Berthom le plus rapidement possible. © Radio France - Jean Rinaud

Une fermeture due à des travaux

Pour ce qui est de la fermeture de l'établissement la raison n'est ni dû à une baisse d'affluence, ni dû à la pandémie, mais plus spécifiquement aux travaux d'aménagements engagés en haut de la rue Nationale. "L'immeuble où nous sommes installés va être détruit d'ici la fin d'année 2022, on doit donc absolument rendre les clés en janvier. Pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé d'endroits assez grands et bien situé pour faire revivre les Berthom à Tours. Mais on espère revenir le plus rapidement possible".

Il sera possible d'acheter le mobilier du bar entre le 2 et le 4 janvier via une vente organisée au sein de l'établissement. © Radio France - Jean Rinaud

Le mobilier du bar en vente pendant deux jours

Une vente sur place est prévue du 2 au 4 janvier entre 13 h à 19 h, pour écouler le mobilier du bar. On peut y acheter des lampes, stock de verres, d’affiches, de bibelots. La majorité du mobilier a déjà été réservée par des fidèles clients. Un client a notamment téléphoné pour racheter la banquette de l’entrée, là où il avait rencontré sa femme il y a 15 ans.