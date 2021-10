Tours : des balades en triporteurs pour sortir les personnes âgées des Ehpad

Sortir les personnes âgées des Ehpad grâce à des balades en triporteurs électriques, c'est ce que propose depuis le mois d'août l'association Tourangelle "En elle Marcelle". Depuis le mois d'août les 27 bénévoles de l'association se relaient sur des vélos à trois roues pour transporter des séniors qui ne peuvent plus se déplacer, lors de promenades organisées dans le parc de Sainte Radegonde à Tours.

Retrouver des sensations et du lien social

En tout une quarantaine de résidents d'EHPAD d'Indre-et-Loire ont déjà participé à l'expérience proposée par l'association. Des séniors qui après 45 minutes de promenade ressortent ravis et surtout beaucoup plus apaisés. "Ça fait du bien aux personnes âgées, car elles ont la possibilité d'aller dehors, avoir des sensations dans le visage, sentir le soleil sur la peau, et ça, faire des rencontres, observer les paysages, et ça c'est quelque chose qui est de plus en plus rare pour eux", affirme Sonia animatrice en Ehpad à Joué-les-Tours.

Pour certains, c’est aussi l'occasion de se remémorer des souvenirs autour de la bicyclette. " Un résident qui faisait énormément de vélo dans sa jeunesse m'a demandé s’il fallait se raser les jambes pour participer à la balade, comme les cyclistes professionnels, ça nous a bien fait rire", ajoute l'animatrice en EHPAD.

Ce projet a été financé à 80% par le budget participatif 2020 du conseil départemental d'Indre-et-Loire. © Radio France - Jean Rinaud

Mettre fin à l'isolement

Le projet de ces balades en triporteur électrique est lui venu durant la crise sanitaire, à un moment où les personnes âgées étaient victimes d'un isolement insoutenable, comme l'explique Martine Kerdreon, membre de l'association. " lors du premier confinement, on a beaucoup entendu parler de la détresse des personnes en EHPAD et de leur isolement et on avait absolument envie de participer au fait de décloisonner, d'ouvrir, et de redonner un bol d'air à ces personnes".

Élargir aux personnes en situation de handicap

Désigné comme lauréat 2020 du budget participatif du département, les triporteurs sont financés à hauteur de 80% par le conseil départemental d'Indre-et-Loire. Une aide évidente pour Olivier Lebreton, vice-président en charge des finances. "On a tous des parents ou des grands-parents qui sont parfois dans des EHPAD, la situation n'est pas toujours rose, parfois ils ne sont pas sortis pendant des mois, parfois des années. Donc se retrouver sur un vélo, prendre l'air frais, ça ne peut qu'être un plaisir pour eux".

Un nouveau triporteur va permettre de transporter des personnes en situation de handicap. © Radio France - Jean Rinaud

Aujourd'hui l'association compte deux triporteurs deux places et un nouveau vélo à trois roues qui va cette-fois-ci permettre de transporter un fauteuil roulant. Un investissement logique puisque d’ici à 2022, l'association aimerait développer son activité vers les personnes en situation de handicap.