Tours : des centaines de personnes fêtent la victoire de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations

Tours, France

C'est une victoire qui a provoqué de nombreuses réactions ce vendredi 19 juillet au soir. L'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique des nations, pour clore dans la liesse 29 ans d'une longue attente depuis son premier sacre, après avoir battu le Sénégal (1-0) en finale au Caire.

En Indre-et-Loire, à Tours, des centaines de supporters se sont retrouvés place Jean Jaurès pour célébrer cette victoire. Une fête sous haute surveillance en Touraine.

Drapeaux rouge, vert et blanc sur le dos et pétards et feux d'artifices ont émaillé la place jusqu'au petit matin pour féliciter les Fennecs.

Une soirée qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, sans incidents selon les forces de l'ordre.