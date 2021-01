Tours : des concerts livrés à votre domicile

Le Temps Machine se propose de réchauffer les cœurs avec sa sélection de concerts acoustiques livrés directement chez vous, à Tours et dans sa métropole. C'est ainsi que les organisateurs du Temps de Machine présente leur nouveau concept : Allô Temps Machine ? L'idée vous l'avez compris c'est de faire revenir la musique en live dans vos oreilles, sans bouger de votre canapé dès samedi. Une opération pour refaire renaître la musique en cette période de covid.

"On est parti de l'idée d'allô pizza, ce qui peut marche encore en cette période de crise sanitaire. Mais nous on va livrer des artistes à domicile ! ", explique Marie-Line Calvo, programmatrice du Temps Machine installé à Joué-lès-Tours. Tout se passe en un clic sur le site de la salle de spectacle. "Les gens passent leur commande sur le site. Ils réserve un créneau avec un groupe. Le créneau est de 20 minutes. Une fois la commande faite, nous on conduit les artistes chez les gens et puis ça joue", ajoute la programmatrice. Ce samedi, les trois groupes qui joueront effectueront quatre concerts à domicile.

L'opération Allô Temps Machine ? est lancée ce samedi à Tours et dans sa métropole. - Capture d'écran site Le Temps Machine

Des mesures sanitaires strictes

Pour mettre en place ce projet, le Temps Machine s'organise et fait valoir la responsabilité de chacun. "Les gens qui réservent ont des conditions sanitaires à respecter. Il faut qu'il ait un espace suffisamment grand pour assurer les distanciations. On fera demi-tour si le logement fait 15 mètres carrés par exemple. Le masque est obligatoire et nous on distribuera du gel hydroalcoolique", précise Marie-Line Calvo. La jauge elle est aussi est strict. Elle ne dépassera pas six personnes en comptant les artistes précise la programmatrice.

Remonter le moral des troupes

L'idée a germé dans la tête des organisateurs très vite. "On a essayé d'anticiper les annonces du premier ministre. On se doutait que nous n'allons pas rouvrir le 7 janvier. On a pensé a cette idée de commande à domicile jeudi dernier et on l'a proposé lundi", détaille Marie-Line Calvo. Un moyen aussi pour le Temps Machine de garder le moral alors que la crise sanitaire réduit quasi à néant l'activité du monde culturel. "Cela fait du bien à l'équipe car on travaille enfin sur du concret", sourit Marie-Line Calvo.

Et l'initiative plaît. Il ne reste qu'un seul créneau pour samedi prochain sur les 12 proposés. Une opération que le Temps Machine va tenter de renouveler chaque samedi. Mais cela dépendra de l'évolution de la crise du coronavirus.