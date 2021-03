Tours : des étudiantes veulent installer des distributeurs de protections hygiéniques

"Des protections hygiéniques gratuites pour toutes !" C'est le mot d'ordre de Candice, Anouck, Marie et Angelina. Les quatre amies, étudiantes en BTS communication, montent l'association Fleurs de femme qui lutte contre la précarité menstruelle. La précarité menstruelle, c'est le fait de ne pas voir les moyens d'acheter des protections périodiques ou ne pas en avoir en quantité suffisante. "Un fléau qui touche une femme sur dix en 2021", précise Candice Ronsin, la présidente de l'association.

Alors pour y remédier, les quatre étudiantes veulent installer des distributeurs gratuits de protections hygiéniques. "On se donne un an pour en mettre minimun cinq et maximum dix dans les rues de Tours", s'engage Candice Ronsin. Comment ? En liant des partenariats avec des entreprises de fabrications de distributeurs. "On ne veut pas de distributeurs comme ceux qu'on voit partout pour de la nourriture ou des boissons, car notre but c'est la gratuité. On a déjà réfléchi et on imagine une machine qui serve à la fois pour la récolte de don d'un côté et pour la distribution de l'autre", détaille Candice Ronsin.

Toucher toutes les femmes

Pour les dons, même chose. L'association Fleurs de femme mise sur la récolte de dons auprès d'entreprises. "Pour le moment, une entreprise a déjà répondu favorablement à notre appel aux dons, se fécilite la présidente de l'association. On doit aller récupérer les protections dans les jours à venir." Et pas question pour elle d'attendre l'installation des distributeurs. "On veut commencer à distribuer les dons alors on va les placer dans des boîtes que l'on va ensuite installer dans des magasins de Tours." Le but : toucher le plus grand nombre de femmes. "On veut absolument toucher toutes les femmes, affirme Candice Ronsin. Que ce soit les sans-abris, les étudiantes, les femmes qui ont un travail et un logement mais qui pourtant n'ont pas les moyens de s'offrir des protections hygienniques et même les femmes qui n'ont pas prévu leurs règles et qui n'ont rien sur elles."

Et Fleurs de femme ne s'arrête pas là. Prochaine étape : faire de la sensibilisation auprès du jeune public. "On compte se rendre dans les écoles pour expliquer ce qu'est la précarité menstruelle, comment se passe le cycle menstruel et détailler les différents types de protections", ajoute Candice Ronsin. L'association compte aussi sur les réseaux sociaux. Elle a déjà créer son compte Instagram : fleurs_de_femme.

Selma Riche