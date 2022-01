Tours : des fidèles de la mosquée de Bouzignac dénoncent "l'islamisme politique" des dirigeants

Une cinquantaine de fidèles de la mosquée de Bouzignac se sont réunis à Tours ce samedi après-midi, pour dénoncer "l'islamisme politique" des dirigeants du lieu de culte. Ils s'indignent des liens entre ses responsables et la mouvance PSM (Participation et spiritualité musulmanes).

Des fidèles de la mosquée de Bouzignac, à Tours, veulent rappeler que "la mosquée est un lieu de culte et non un siège des projets politiques", ce samedi 22 janvier.

C'est une manifestation inédite en Touraine. Une cinquantaine de fidèles de la mosquée de Bouzignac, sur les Rives du Cher, se sont rassemblés place Jean-Jaurès à Tours, ce samedi après-midi. Regroupés en un Collectif pour la démocratie et la transparence, ils dénoncent un "islamisme politique" que promouvraient les dirigeants du lieu de culte, géré depuis sa création par l'association Libre Echange.

Des liens entre dirigeants de la mosquée et la mouvance islamiste PSM

Au centre de la manifestation, les liens entre Libre Echange et l'association PSM Centre. Cette organisation, Participation et spiritualité musulmanes, créée dans la région en 2004, serait proche de l'islamisme politique. "Elle a été qualifiée par la justice comme une mouvance islamiste qui a des projets politiques de renverser des régimes politiques dans le monde arabo-musulman pour installer des régimes islamistes", explique Mohamed, l'un des représentants du Collectif pour la démocratie et la transparence.

Selon lui et les autres fidèles manifestants, il n'y a aucun doute sur les liens entre Bouzignac et PSM. Selon les derniers statuts de PSM Centre, datant de 2006 et que nous avons pu consulter, le président de l'association n'est autre que Hamid El Archi, également président de la mosquée. "Notre mosquée, c'est un lieu de culte, ce n'est pas un siège pour monter des projets politiques", dénonce Mohamed.

Une coloration politique qui inquiète certains fidèles

Un avis partagé par Fatima. "Quand on va dans une mosquée, c'est pour se ressourcer. C'est un lieu de vie uniquement pour la prière, pas pour la politique". Selon elle, la politique s'immiscerait déjà dans certaines soirées spirituelles ou prières, avec des enseignements religieux qui ne seraient pas dans le Coran. "On a constaté quelques pratiques liées à PSM à l'intérieur de la mosquée. On ne peut pas savoir ce que ça peut prendre comme dimension par la suite", s'inquiète Mohamed.

Du côté des responsables de la mosquée - que nous n'avons pas réussi à joindre - , on rejette en bloc ces accusations. Cité par nos confrères de La Nouvelle République, le président Hamid El Archi récuse des "allégations totalement fausses" et déplore l'action "d'une minorité infime, de personnes qui prétendent à la justice mais sèment la discorde".