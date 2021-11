Tours : des manifestants dénoncent l'inaction climatique des gouvernants lors de la Cop 26

Suite à un appel national, plusieurs associations et militants étaient réunies hier dans toute la France pour manifester contre l'inaction des différents gouvernements lors de la COP 26, qui se déroule actuellement à Glasgow. Place Jean-Jaurès à Tours, une soixantaine de militants étaient présents. Ils ont arboré des masques d'Emmanuel Macron et tenaient dans leur main des bougies pour illustrer le peu de temps qu'il reste pour sauver la planète.

Nous en tant que citoyen on essaye de faire des efforts, mais pas eux, c'est affolant!

Margot, Tourangelle de 30 ans est venue soutenir le mouvement, car pour elle les actions des gouvernants en terme d'écologie sont ridicules. "Il y a toujours des décisions prises lors de ces COP, mais à chaque fois les gouvernements font machine arrière et ne respectent pas les engagements. C'est vraiment démoralisant, car il y a urgence. Nous en tant que citoyen on culpabilise, on essaye de faire des efforts mais pas eux, c'est affolant ".

Plusieurs militants ont décidé de porter un masque à l'effigie d'Emmanuel Macron, pour dénoncer son inaction en terme de mesures environnementales. © Radio France - Jean Rinaud

Des citoyens qui attendent des actes forts du gouvernement

Même constat pour Paul, 27 ans. On n'est pas du tout à la hauteur des enjeux en termes de préservation de lutte contre le réchauffement climatique. L'accord de Paris en lui-même ne suffit pas à garder le réchauffement climatique sous un niveau qui est vivable, qui empêche les catastrophes naturelles. Sauf que ce 1,5 degré en moins d'ici à 2100 qui est l'accord de Paris, n'est lui-même pas respecter. Nous, on veut des actes donc si c'est juste signer des papiers sans jamais d'engagement, ça ne sert strictement à rien".

Un festival du green washing

Charlène Fleury est porte-parole de l'association "action non violente COP 21". Présente à Glasgow en début de semaine lors de la COP 26, elle a notamment été choquée par le business autour de l'environnement, présent lors de l'événement. " C'est un grand festival du green washing. On a des entreprises qui financent la COP 26 et qui derrière vont pouvoir vendre leur produit. Le Quatar a fait la promotion de ses stades de football, on nous montre la nouvelle ferrari "verte", c'est tout sauf tourné vers l'urgence climatique, il n'y a que des beaux discours".

Les soixante militants présents place Jean-Jaurès ont ensuite pris le temps d'échanger avec les passants avant d'être rejoint par une dizaine de gilets jaunes.