Tours : des marchés nocturnes en juillet place de Châteauneuf

Pour la première fois, il y aura des marchés nocturnes à Tours pendant l'été. Les quatre premiers vendredis et samedis du mois de juillet, la rue et la place de Châteauneuf seront investies par des producteurs locaux le soir.

Ils existent déjà à Montlouis-sur-Loire ou Savonnières l'été. Les marchés nocturnes arrivent à Tours pendant la période estivale. Plusieurs stands seront installés sur la place et la rue de Châteauneuf. Entre les bijoux, les œuvres artistiques, les vêtements, la maroquinerie ou l'alimentaire, il y aura du choix.

Les commerçants investiront les lieux les quatre premiers vendredis (le 1er, le 8, le 15 et le 22) et samedis (le 2, le 9, le 16 et le 23) du mois de juillet, de 17h à 23h. La Ville espère ainsi proposer une offre supplémentaire aux touristes qui visiteront Tours et "renforcer la dynamique commerciale en soirée".

Inscriptions jusqu'au 30 mai

Pour ceux qui souhaitent avoir une place sur ces marchés nocturnes, il faut en faire la demande via un formulaire en ligne accessible dès maintenant sur le site de la mairie de Tours. Les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 30 mai. Les commerces locaux, artisanaux ou fonctionnant en circuits courts seront privilégiés.