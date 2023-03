Tours : des militants CGT ralentissent la circulation au rond point Saint-Sauveur

De très gros bouchons ce mardi matin dans les rues de Tours. Ce sont des militants CGT énergie qui ont organisé une opération coup de poing, entre 8h et 9h au rond-point Saint-Sauveur. Un opération pour montrer leur opposition à la réforme des retraites.

ⓘ Publicité

"On fait un rappel aux salariés, aux citoyens pour rappeler qu'il y a une manifestation ce mercredi à 10 heures à Tours. Il ne s'agit pas d'un barrage", précise Jérôme, un représentant syndical. Une opération, à l'entendre, bien reçue par les automobilistes qui patientent. "Il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne peuvent pas forcément faire grève et qui sont avec nous et qui sont solidaires du mouvement. On met la pression toute la semaine et plus s'il faut", ajoute-t-il.