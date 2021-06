Tours : des milliers d'éthylotests gratuits pour que le recul du couvre-feu ne soit pas trop arrosé d'alcool

Avec le beau temps et le recul du couvre-feu à 23H, on peut craindre que certains arrosent un peu trop la réouverture des bars et des restaurants. Pour limiter les risques de débordements, la sécurité routière va distribuer des dizaines de milliers d'alcootests dans dix grandes villes, dont Tours.

Des milliers d'alcootests vont être distribués à Tours, gratuitement, chaque soir, entre ce mercredi 9 juin et samedi prochain, entre 18H30 et 21H30. Le public visé, c'est la clientèle des bars et restaurants de la place Plumereau, la rue Colbert, la rue du commerce, la rue du grand marché, la rue de la rotisserie ainsi que les fêtards en bord de Loire.

"La vie reprend et on a tous besoin de souffler, surtout si on veut qu'elle dure longtemps". Le slogan sur les emballages des éthylotests.

Sur l'emballage de chaque alcootest, on lit "La vie reprend et on a tous besoin de souffler, surtout si on veut qu'elle dure longtemps". Une bonne initiative selon ce patron d'un bar de nuit, dans le vieux-Tours. Il sait qu'après sept mois de fermeture, certains clients risquent d'abuser : "C'est une bonne idée parce que les alcootests coutent cher. On n'est pas là que pour faire l'épicier, on est là aussi pour surveiller les clients, leur dire attention. Moi, ça m'est déjà arrivé de garder les clés d'un client parce qu'il était seul et que je voulais pas risquer qu'il prenne sa voiture. On a un contact avec les clients, on est là aussi pour les protéger".

L'an dernier, dans un tiers des accidents mortels, un conducteur, au moins, était alcoolisé. Autre statistique très parlante : le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 18 chez les conducteurs en état d'ivresse.