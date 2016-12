Tours : des paroissiens mobilisés pour assurer la sécurité des messes de minuit

En plus des patrouilles de police et de gendarmerie, les paroissiens de la cathédrale St Gatien de Tours vont assurer les fouilles des sacs et des manteaux pour la messe de minuit. "On serait coupable de ne pas le faire si il y avait le moindre incident" précise Monseigneur Aubertin.

La sécurité sera renforcée pour la célébration des messes de Touraine, mais il n'y aura pas de militaires du dispositif sentinelle comme l'an passé juste après les attentats de Paris et St Denis.

Quatre endroits seront particulièrement surveillés dans notre département ce soir : la cathédrale de Tours, la basilique St Martin, l'église St Pierre St Paul à Joué-les-Tours et l'église de L'île Bouchard. Despoliciers et gendarmes seront postés devant ces édifices le temps des messes de minuit.

Cela doit se passer dans la sérénité et la bonne humeur - L'archevêque de Tours, Monseigneur Aubertin

Pour le reste, c'est à dire pour toutes les autres célébrations dans les églises du département, il y aura des patrouilles qui surveilleront les différents lieux.

A la cathédrale St Gatien, les entrées seront filtrées à la porte principale et ce sont quelques paroissiens qui feront ouvrir sacs et manteaux aux fidèles. Aucun stationnement ne sera autorisé dans le secteur, et la circulation sera coupée rue Lavoisier. "Cela rassure nos paroissiens", précise Monseigneur Aubertin, l’archevêque de Tours. "On serait coupable de ne rien faire. En plus cela ne détériore pas le climat de confiance et cela n'empêche pas les gens de venir".

Ce sont près de 90 gendarmes qui seront sur le terrain ce soir en Touraine, une trentaine de policiers sur Tours et l'agglo ainsi que les polices municipales.