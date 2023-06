Tours : des passages piétons aux couleurs de l'arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTI

Comme dans d'autres grandes villes, dont Paris, Tours va aménager quatre passages piétons aux couleurs de l'arc-en-ciel. Une marque de soutien à la communauté LGBTI, durement éprouvée par les attaques répétées contre le centre LGBTI des Tanneurs, ces derniers temps. Une façon aussi, explique la mairie, de lancer la Semaine des Fiertés, avec en point d'orgue la Marche des Fiertés, le 17 juin.

Ces passages piétons de la place Jean-Jaurès seront inaugurés le lundi 12 juin. Mais les premiers coups de peinture, eux, sont prévus dés ce jeudi matin. Concrètement, plusieurs bandes multicolores seront apposées à côtés des lignes blanches. Tout est fait pour qu'elles soient pérennes.

La sécurité du local du centre LGBTI renforcée avec l'aide de la mairie

"La ville de Tours se tiendra toujours aux côtés des personnes LGBTQI+ pour leur offrir les meilleures garanties de leurs droits et de leur sécurité face aux discriminations, intimidations et agressions physiques", précise la mairie, dans un communiqué. Elle s'était déjà engagée, il y a plusieurs jours, à aider à la sécurisation du local du centre LGBTI, victime de dégradations et d'une attaque à l'engin explosif, le 22 mai. Le suspect présumé, un jeune homme de 17 ans, a été interpellé .