Tours : des résidents en EHPAD lancent un appel à de jeunes correspondants pour rompre la solitude

Les résidents d'un EHPAD de Tours lancent un appel aux enfants et à leurs familles confinés pour rompre leur solitude! Ils leur proposent de correspondre entre leur maison de retraite et l'extérieur avec des lettres et des dessins échangés via l'adresse : anim.tours@fondationbellan.org