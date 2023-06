Tours : des riverains excédés par les trafics de drogue au pied de leurs immeubles

Dans certains quartiers de l'agglomération tourangelle, le trafic de drogue engendre sentiment d'insécurité et nuisances sonores

C'est un fléau qui pourrit la vie des habitants, et dont il est bien difficile de se débarrasser. Comme dans d'autres villes de France, le trafic de drogue gangrène certains quartiers d'Indre-et-Loire. Et rend le quotidien des riverains plus que pénible.

"Il y a des cris, ils font la fête dehors, on ne peut pas dormir"

Comme dans le quartier des Rives du Cher à Tours. Là-bas, certains habitants ne savent plus quoi faire pour retrouver des nuits tranquilles et un environnement sûr. L'immeuble de cette jeune locataire parait bien calme. Pourtant, la nuit d'avant, elle n'a pas vraiment dormi comme elle l'aurait voulu. "Avant 1h30, ce n'était pas possible. Il y a eu une sorte de règlement de compte, il y en a un qui hurlait à la mort".

Un autre ajoute. "Ils mettent la musique jusqu'à 2h, jusqu'à 5h. Il y a des cris, ils font la fête dehors, on ne peut pas dormir dans nos chambres qui donnent sur le parking, on est obligés d'aller de l'autre côté, dans le salon, pour dormir, sinon c'est trop compliqué".

La faute au trafic de drogue qui sévit sous leurs fenêtres. "C'est vraiment le point de rendez-vous, le gros carrefour d'échange de drogue jour et nuit. Si on ne sait pas à quoi ressemble un trafic de drogue, il faut venir ici parce qu'ils ne s'en cachent pas. Ils prennent de la drogue sous les yeux des enfants, ce n'est pas possible".

"Il se peut que le tapage soit terminé au moment où on arrive"

Ces deux locataires ont bien appelé la police, sans grand résultat. "A part prendre notre nom et notre prénom, il ne se passe pas vraiment grand-chose. On nous dit que dès qu'il y aura une voiture de disponible, elle viendra, mais elle vient très rarement".

Philippe Geiger est adjoint à la tranquillité publique à Tours. Il ne nie pas ces problèmes, il assure faire ce qu'il peut, mais il reconnait que l'efficacité n'est pas tout le temps au rendez-vous. "Dès qu'un riverain proteste, la police municipale se déplace. Souvent les gens appellent la police nationale qui nous retransmet l'appel. Donc la police municipale se déplace mais des fois un peu trop tardivement. Ce qui fait qu'il se peut que le tapage soit terminé au moment où on arrive".

Philippe Geiger assure aussi mener régulièrement des actions sur des points de deal avec la police nationale. Il compte mettre en place une autre opération en partenariat, toujours, avec la police nationale. En l'occurrence, des contrôles du trafic routier qui pourraient être faits aux abords des points de deal. Il s'agit également de décourager les rodéos urbains qui vont souvent de pair avec les trafics de drogue. Cela pourrait être opérationnel dans les mois qui viennent.