Tours : deux cortèges contre le pass sanitaire mais une mobilisation encore en baisse

Le dixième samedi de manifestation a réuni un millier d'opposants au pass sanitaire, dans les rues de Tours. Une mobilisation de nouveau en baisse et divisée, puisqu'un autre rassemblement était organisé le matin par les organisations syndicales et politiques de gauche.

Ils ont bravé la pluie et la grisaille. Armés de parapluies et de k-ways, les manifestants contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale se sont une nouvelle fois donné rendez-vous dans les rues de Tours, ce 18 septembre. Pour le dixième samedi consécutif de mobilisation, ils sont néanmoins moins nombreux : seulement un peu plus de 1.000 personnes ont défilé, selon la police nationale.

Comme chaque semaine, le cortège a déambulé dans les rues du centre-ville depuis la place Jean-Jaurès, notamment via la rue Nationale, la rue des Halles et la rue Colbert, au rythme des slogans "Le pass sanitaire, on n'en veut pas" ou encore "Liberté ! Résistance !" La manifestation, toujours très hétérogène, s'est dispersée vers 16h30, sans aucun incident.

Une fraction de l'extrême-droite a manifesté dans les rues de Tours, contre le pass sanitaire. © Radio France - Chloé Martin

Une deuxième manifestation pour se dissocier de l'extrême-droite

Ce samedi matin à 10h, une deuxième manifestation contre le pass sanitaire a réuni environ 70 personnes devant l'Hôtel de Ville de Tours. Un rassemblement à l'appel de cinq organisations syndicales et de gauche (le syndicat Solidaires 37, le NPA, La France Insoumise, le collectif antifasciste, l'UCL et C'est au Tours du peuple) pour se dissocier du cortège de l'après-midi.

On est contre le pass sanitaire, mais absolument pas contre la vaccination" - Marc Jacob, syndicaliste

"On voit de plus en plus que l'extrême-droite est présente, mais aussi les sphères complotistes ; nous, au niveau de nos idées, on ne peut pas valider le fait de marcher avec eux", justifie Marc Jacob, du syndicat Solidaires 37. "On a en plus des camarades qui ont été agressés en manifestation, des militantes qui reçoivent des menaces de viol et d'autres des menaces de mort".

L'appel des organisations syndicales et politiques de gauche a réuni quelque 70 personnes contre le pass sanitaire ce samedi matin, en dissociation avec le cortège de l'après-midi. © Radio France - Chloé Martin

Autre motif de rupture, les revendications elles-mêmes. "On est contre le pass sanitaire, mais absolument pas contre la vaccination", précise le syndicaliste. "On pense que la vaccination est une avancée médicale et on est justement pour la levée des brevets". Les cinq organisations espèrent voir leur cortège grossir dans les prochaines semaines.