Tours : deux frères condamnés pour avoir volé cinq engins de chantiers

Un habitant de Cerelles et son frère ont été condamnés ce jeudi 14 octobre à Tours pour avoir volé successivement quatre mini pelles de chantier et une chargeuse entre juin et septembre 2020, dans des communes de la périphérie de Tours. Le coût des engins volés est estimé à 190.000 euros.

L'un habite à Cerelles au nord de Tours, et l'autre à Marseille. Âgés de 24 et 37 ans, deux frères ont été arrêtés mardi dernier pour avoir volé successivement quatre mini pelles et une chargeuse entre juin et septembre 2020. Des vols d'engins de travaux publics réalisés sur des chantiers d'entreprise situés dans les communes de Semblançay, Chanceaux-sur-Choisille et Tours Nord.

Des engins de travaux publics qui ont une véritable valeur, puisque le coût des cinq engins est estimé à 190.000 euros. C'est la compagnie de gendarmerie de Tours et celle d'Aubagne qui ont retrouvé les malfaiteurs, un an après la série de vols. L'homme demeurant à Cerelles a été condamné à huit mois de prison avec sursis. Son frère habitant à Marseille est lui condamné à 14 mois dont six mois de prison avec sursis. Il ne pourra plus se déplacer dans le département d'Indre-et-Loire. Ils devront tous les deux indemniser les victimes des vols.