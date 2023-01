Réforme des retraites : 15.000 manifestants à Tours pour le deuxième acte, plus que la première mobilisation

À Tours, la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites est très suivie ce mardi 31 janvier. Il y a même plus de manifestants dans la rue que lors du 19 janvier, d'après les chiffres de la police. Elle parle de 15.000 personnes contre 11.600 lors de la première manifestation.

Dans le cortège, un représentant de la CGT annonce que 400 salariés de SKF, l'un des plus gros employeurs privés du département d'Indre-et-Loire sont venus défiler.

Partout en France des centaines de milliers de manifestants sont attendus dans les rues pour une deuxième journée nationale de mobilisation que les syndicats espèrent encore plus massive que la première.

Elle avait rassemblé 1,12 million de manifestants selon les autorités, plus de deux millions selon la CGT, le 19 janvier, en opposition au recul à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite et à l'allongement de la durée de cotisation.

"Non aux 64 ans " affiche un manifestant dans le cortège à Tours © Radio France - Bradley de Souza

Des salariés de SKF , l'un des plus gros employeurs privés du département d'Indre-et-Loire © Radio France - Bradley de Souza