Alors que l'avenir de l'Afghanistan soulève de nombreuses inquiétudes, le maire de Tours, Emmanuel Denis, "se fixe l'objectif de recevoir une trentaine de ressortissants afghans".

Face à l'urgence de la situation, "c'est une question d'humanité, on ne peut pas rester insensible", estime l'écologiste. À travers cette proposition d'hébergement d'une trentaine d'Afghans à Tours, Emmanuel Denis y voit aussi le respect de la loi puisque "la France a signé des accords internationaux d'accueil des réfugiés".

Recevoir des Afghans le plus vite possible

Afin de connaître le nombre exact de ressortissants afghans que Tours peut accueillir, "nous avons contacté le directeur d'Habitat et humanisme et les bailleurs sociaux de la ville" dès mardi matin, explique Emmanuel Denis. La mairie de Tours a également contacté la préfecture d'Indre-et-Loire pour savoir quand la ville "serait appelée à recevoir" des Afghans. "Le plus vite possible", espère-t-il.