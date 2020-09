Tours : empêchée de passer son oral de BTS à cause du covid, une étudiante risque de rater son année

Ileana, étudiante tourangelle, est dans une situation impensable. Déclarée positive au coronavirus le 18 septembre dernier, elle ne s'est pas présentée à son examen oral afin de ne pas contaminer élèves et membres du jury. Résultat : un zéro sur vingt.

"J'ai attrapé le virus après mes examens écrits. Après avoir été confirmée positive le 18 septembre, j'ai prévenu mon lycée et le rectorat de Bordeaux, dont dépend mon BTS, de ma situation. A ma grande surprise, on m'a répondu que la sanction pour une absence était un zéro et la possibilité de me représenter que dans un an. C'est une situation absurde".

Son épreuve orale avait lieu à Jonzac, en Charantes-Maritimes, à près de trois heures de train. "Contagieuse comme j'étais, il était impensable que je me rende sur place" explique Ileana.

Un manque total de soutien - Ileana

Sa famille, et notamment sa sœur, ont réagi et interpellé les autorités. Sans succès. "On a même contacté la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieure car on considère que ce n'est pas juste."

"Quand j'ai su que j'étais positive, j'ai pensé naïvement que je serais notée uniquement sur mon mémoire ou que mon oral aurait lieu en visioconférence. Je ne m'attendais pas à être lâché comme ça. Il y a un manque total de soutien."

Ileana attend désormais ses résultats mais elle ne se fait pas trop d'illusions. Le zéro de son oral a en effet un coefficient trois. "Tout cela me paraît profondément injuste."