"Tours en selle" : quel programme pour ce week-end spécial fête du vélo ?

C'est la première édition de "Tours en selle". © Radio France - Boris Compain Tous à vos vélos ! C'est la première édition ce week-end de " Tours en Selle" , un événement qui regroupe la fête du Vélo, Vélotour, et le traditionnel Paris-Tours. Alors concrètement où va-t-on pouvoir pédaler ce samedi et ce dimanche ? ⓘ Publicité Samedi 8 octobre Rendez-vous dès ce samedi, de 10h à 18h, place Anatole France. Ce sera le "centre névralgique" de "Tours en selle" avec au programme : Atelier vélo avec une piste VTT

Réparation et marquage de vélos

Apprendre à pédaler et perfectionner sa technique

Ciné plein air : ciné cyclo, place de la Victoire à 20h30. Le film durera 1h30 Dimanche 9 octobre Dimanche sera LE jour où le vélo sera roi : l'ensemble du centre-ville entre les Halles et la cathédrale, de la Loire au mail Béranger-Heurteloup sera piétonnisé avec interdiction pour les voitures de circuler, entre 8h et 18h, sauf pour les riverains. Toujours place Anatole France, il y aura le village vélo : Point de départ de balades : départ à 11h d’une randonnée à vélo organisée par l’Union Cyclotouriste de Touraine, deux parcours d’orientation mis en œuvre dans le périmètre "journée sans voiture", un circuit "vél’Observe au Tours de toi" accessible à tous.

La 4e édition payante du Vélotour, grande boucle de 15 à 20km, de 8h à 12h. Le départ et l'arrivée se fera du parc Honoré de Balzac. Cette boucle traversera une douzaine de sites : espaces culturels, sites sportifs, bâtiments historiques.

Le Paris-Tours : "la classique des sprinteurs" arrivera dès 16h40 avenue du Gramont. Enfin, une bourse à vélo aura lieu tout l'après-midi dimanche de 14h à 17h, sur la place Anatole France.